Da Capri a Venezia: Seo Young Deok in mostra alla Chiesetta della Misericordia

Sabato 16 Marzo 2019, 16:15

Gli storici ambienti della Chiesetta della Misericordia a Venezia ospiteranno " Dystopia", la personale dell'artista sud-coreano Seo Young Deok.La mostra, organizzata da Liquid Art System, il circuito internazionale di gallerie con sede a Capri, inaugurerà il 27 marzo. Curata da Angelo Crespi, "Dystopia" prevede l'allestimento di nove grandi sculture in catene di acciaio raffiguranti corpi umani, mettendo in scena un fascinoso contrasto con gli antichi spazi della Chiesetta.Per la sua prima esposizione a Venezia, Franco Senesi, CEO di Liquid Art System, ha scelto uno dei luoghi più suggestivi della Serenissima per l'arte contemporanea, la Chiesetta vanta infatti una storia millenaria costruita secolo dopo secolo: dal periodo bizantino, all'architettura gotica durante il Medioevo, al Barocco.Le opere in mostra proseguono il dialogo tra le diverse epoche e culture: composti e al contempo imprigionate da catene rimandano esplicitamente alla tecnologia industriale, traducendosi in volti e figure.Le sculture, sinuose e malinconiche, appartenengono alle serie Meditation, Anguish e Nirvana: personaggi senza volto afflitti dal morbo della meccanizzazione e dell’industrializzazione della società odierna.“Dystopia” indica la metafora di un luogo che non è più caro all’uomo, un’utopia al contrario, dove gli uomini diventano meccanismi di un ordigno che li preme e li schiaccia.La mostra si sviluppa attorno ai concetti di pieno e vuoto, rimandando alla cultura antica occidentale ed alle filosofie orientali: da un lato, i simboli della bellezza della forma che permane, dall’altro lo svuotamento dell’umanità alle prese con un mondo contemporaneo sempre più disumano.Opere perfette nella loro postura quasi sacrale trovano negli spazi della chiesetta della Misericordia di Venezia un palcoscenico emozionante dove antico e contemporaneo entrano in armonico dialogo.La mostra, tra i grandi eventi artistici che precedono il fitto calendario della Biennale 2019, sarà visitabile fino al 14 aprile.Le sculture di Seo sono state esposte di recente in luoghi molti noti e frequentati dell’isola di Capri: dal Porto turistico, a Marina Grande, all'iconica Piazzetta " salotto del mondo".