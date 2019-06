“Da Gemma” la presentazione dell’ultimo libro di Tizzano: “Capri in Consolle”

Lunedì 17 Giugno 2019, 16:06 - Ultimo aggiornamento: 17-06-2019 16:08

Capri. Sarà presentato mercoledì 19 giugno, presso il Ristorante Beach Club da Gemma a Marina Grande, l’ultimo libro di Davide Tizzano, a fare da cornice della serata un aperitivo con DJ set d'autore, con musica a cura dei più noti DJ legati a Capri, alle prime luci del tramonto. Una serata all'insegna della solidarietà, quella di mercoledì, in cui l’intero incasso sarà destinato all'associazione no profit Croce Azzurra di Padre Pio, che ha particolarmente a cuore le persone con difficoltà di deambulazione ed opera per il loro trasferimento in strutture ospedaliere o similari.A pochi passi dal porto di Capri, con il golfo di Napoli a fare da sfondo, a partire dalle ore 19, si terrà la presentazione del libro "Capri In Consolle", di Davide Tizzano, “un viaggio sonoro che attraversa parte di ciò che è stata la vita notturna caprese." Ad introdurre i vari interventi Graziano Albanese, con la presenza di tanti ospiti, tra cui Marcantonio dj e Costanza Cerrotta. Nelle pagine del testo si raccontano i percorsi di alcuni DJ che hanno rappresentato la storia dei locali dell’isola. Significativa infatti la dedica dell’autore ad Alfonso Ramo, Totty Gramegna ed Antonello Iuele, tutti nomi che hanno fatto la storia del by night caprese.Un racconto leggero con un variegato sottofondo musicale, che accompagnerà gli ospiti: dalla disco music alla techno, passando per la dance pop e l’house. Nomi e titoli di canzoni conosciute e conosciutissime di personaggi famosi e non famosi. Con uno stile semplice e scorrevole Tizzano racchiude in questo testo tante piccole biografie di alcuni dei “fantini dei dischi”, ovvero dei disc jockey che si sono alternati per l’appunto in consolle negli ultimi tre decenni in quel dell’isola di Capri. Non a caso la location scelta per l’evento, il ristorante e Beach Club da Gemma, è erede e testimone del culto senza tempo dell'ospitalità caprese. È da qui che parte ogni anno, da oltre mezzo secolo, la "maratona del golfo" Capri-Napoli, una gara di nuoto dal rilievo internazionale. Il ristorante porta il nome della moglie di Danilo, Gemma, lo stesso ricevuto in consegna da sua nipote, oggi interprete di una storia familiare ricca di successi.