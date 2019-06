Lunedì 17 Giugno 2019, 20:06

Domani, martedì 18 giugno, alle ore 18 allo spazio Guida, via Bisignano 11, Viola Ardone, Daniela De Crescenzo e Patrizia Rinaldi presentano il libro curato da Maria Franco e scritto dai ragazzi dell'istituto penale di Nisida: "Esercizi di stile per un congedo". Al termine alcuni giovani detenuti leggeranno brani tratti dal volume. Il reading sarà coordinato da Veria Ponticiello.Nato dal laboratorio di scrittura del progetto Nisida come Parco Letterario, il decimo volume della collana nasce dagli spunti dei ragazzi, che in quest’ultimo libro diventano autori a pieno titolo, protagonisti essi stessi in posa e in poesia della lunga e ricca storia letteraria della piccola isola.