Da Medea a Filumena Marturano a Capodimonte

Mercoledì 7 Marzo 2018, 15:05 - Ultimo aggiornamento: 07-03-2018 15:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In occasione dell’8 marzo, il Museo e Real Bosco di Capodimonte ospiterà nel salone Camuccini (ore 17) l’evento «Donna Eterno mito. Da Medea a Filumena Marturano» in collaborazione con l'associazione MusiCapodimonte che lo ha ideato. In programma alcuni monologhi sulla condizione femminile nel corso dei secoli e recitati dall'attrice Anna Maria Ackermann e musicati dal maestro Rosario Ruggiero che eseguirà alcuni brani al pianoforte tratti dal repertorio di Beethoven, Brahms, Chopin, Mendelssohn-Bartholdy.Per rendere omaggio alla donna e portare all’attenzione del pubblico la complessità del mondo femminile e il suo rapporto complicato con l’universo maschile, Anna Maria Ackermann ha pensato di dar voce ad alcune delle eroine della letteratura e del teatro più conosciute: la Medea di Euripide, Clitemnestra di Marguerite Yourcenar, la Didone abbandonata di Francesco Puccio, Penelope di Ana Maria Romero Yebra e Filumena Marturano del grande Eduardo de Filippo.Ingresso gratuito per le donne. Per gli uomini la partecipazione è compresa nel biglietto del museo.