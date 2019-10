Da Venezia a Napoli al Grenoble "De L'Infinito" di Cresta

Martedì 1 Ottobre 2019, 21:52

Sabato 5 ottobre, alle ore 20 Napoli, all'istituto Grenoble, arriva a Napoli l'opera inedita "De infinito".Evento della Biennale Musica 2019, l’opera inedita “De l’Infinito” del cinquantunenne compositore irpino Gianvincenzo Cresta, tra i più importanti autori contemporanei, dopo la “prima mondiale” a Venezia del 2 ottobre, viene presentata a Napoli, sabato 5 ottobre (ore 20), all’Istituto Grenoble, tra i partner di questa coproduzione internazionale realizzata dal festival pugliese Anima Mea, che la ospita il 4 ottobre a Bari, e l’Ensemble vocale Spirito di Lione, città dove “De l’Infinito” completa il mini-tour lunedì 7 ottobre.La formazione vocale francese, affiancata dall’Ensemble di Viole I Ferrabosco, con Francesco Abbrescia al live electronics e la direzione di Nicole Corti, accosta “De L’Infinito” di Cresta alla “Missa In illo tempore” del 1610 di Claudio Monterverdi, per un dialogo tra passato e presente, sospeso e senza tempo, come spesso accade nella stessa produzione di Gianvincenzo Cresta, profeta di una fusione tra musica antica e nuova.Tra l’altro, al centro della ricerca del compositore di Avellino c’è sempre la voce, anche nelle pagine strumentali. E “De l’Infinito”, sublimazione della parola con la sua pura tensione energetica ed espressiva, è un insieme di frammenti di canto, di isole sonore, di lunghe scie di polifonia costruite su un testo di Giordano Bruno tratto da “De l’Infinito, Universo Mondi”, pubblicato a Venezia nel 1584.Il senso profondo del progetto è rivestire la voce e la parola, recuperando un’antica prassi. Solo che, se in Monteverdi le voci della “Missa In illo tempore” vengono rinnovate dal raddoppio non letterale delle antiche viole da gamba, in Cresta è l’elettronica, realizzata in tempo reale, a compiere questo processo di svelamento di ulteriori e diverse possibilità della voce umana.Insomma, da Monteverdi a Cresta si compie una sorta di passaggio di consegne, non con l’obiettivo di illuminare un senso condiviso tra musiche così lontane nel tempo per lingua e stile, ma per cercare un punto d’incontro dentro un comune orizzonte emotivo. Da questo punto di vista “De l’Infinito” rappresenta un nuovo e ulteriore tassello nella ricerca e nel percorso musicale di Gianvincenzo Cresta, che al canto - un canto sacro e antico d’ispirazione ebraica - aveva dedicato la precedente opera “Hinneni, alle madri rifugiate” su testo di Erri De Luca, lavoro presentato in prima assoluta nel febbraio 2016 al Festival Présences di Parigi con l’Orchestre Philharmonique de Radio France, in un Paese diventato un po’ terra d’adozione del musicista campano.