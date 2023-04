Dall’Italia del passato all’Italia 4.0: via al ciclo di incontri culturali

La Fondazione di Comunità del Centro Storico di Napoli si fa promotrice di un ciclo di incontri di approfondimento con ospiti illustri che si articoleranno in dibattiti, interviste e confronti su diversi temi di interesse e di attualità.

Il primo di questi eventi si terrà il 13 aprile alle 17,30 presso il Museo Gallerie D’Italia in Via Toledo 177, nell'ambito della rassegna Napoli città libro, cui porterà il saluto dell’amministrazione l’assessore al Bilancio e al Patrimonio del Comune di Napoli Pier Paolo Baretta, vedrà la partecipazione del Senatore Pier Ferdinando Casini, del Direttore dell’Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini e del Presidente della Fondazione Prof. Adriano Giannola (Presidente della Svimez) , che partendo dalle loro ultime pubblicazioni (“C’era una volta la politica” di Pier Ferdinando Casini – Piemme Editore e “Uguali per Costituzione” di Ernesto Maria Ruffini - Feltrinelli Editore), ci forniranno, con la loro esperienza, interessanti spunti di riflessione sulla storia della nostra Repubblica, sui traguardi raggiunti, sulle occasioni perdute e sui passaggi fondamentali della politica italiana degli ultimi 40 anni.

Il dibattito verrà introdotto da Antonio Alfano, Vicepresidente della Fondazione di Comunità del Centro Storico di Napoli e moderato dalla giornalista Veronica Gentili.