Il Dantedì torna a Napoli: a Palazzo Reale e al Mann due mostre con guide d'eccezione

Due visite guidate in digitale presso le mostre dedicate a Dante Alighieri che sono allestite al Mann e al Palazzo Reale. Un’occasione imperdibile per conoscere alcuni retroscena sulla vita e le opere ispirate al padre della lingua italiana grazie agli interventi di alcune guide d’eccezione: i due direttori dei musei e i curatori delle iniziative. Per celebrare la settimana del Dantedì, ovvero la data del 25 marzo che gli studiosi riconoscono come inizio del viaggio nell’aldilà della Divina Commedia, Scabec presenta due nuovi appuntamenti della rubrica Viaggio in Campania, progetto online promosso dalla società campana beni culturali, dalla Regione Campania e dal pass campania>artecard per non fermare il racconto del patrimonio culturale locale durante le fasi più dure della pandemia.

APPROFONDIMENTI LA NUOVA CARD Napoli, Dantedì al Mann con la campagna congiunta a Scabec GLI SCATTI FOTOGRAFICI Napoli, al Mann la mostra «Confratelli» di Luigi Spina IL SIMBOLO Ucraina, al Mann allestita nell'atrio la statua della Concordia...

Martedì 22 marzo, alle ore 19.00, tramite la piattaforma Google meet sarà possibile assistere gratuitamente a una visita guidata in remoto alla mostra Dante a Palazzo Reale che sarà condotta da Mario Epifani: il curatore dell’iniziativa e direttore del museo illustrerà agli ospiti i tre dipinti di Tommaso De Vivo che rappresentano l’Inferno, il Purgatorio e il Paradiso e che furono realizzati per il re d’Italia Vittorio Emanuele II. Venerdì 25 marzo, alle ore 18.00, il direttore del museo archeologico di Napoli, Paolo Giulierini, e la curatrice della mostra, Valentina Cosentino, accompagneranno gli utenti all’interno di «Divina Archeologia. Mitologia e storia della Commedia di Dante nelle collezioni del Mann», un viaggio virtuale che lega la figura del Sommo Poeta agli autori antichi che, con il linguaggio dell'arte, narrarono le figure leggendarie presenti nel poema dell'Alighieri.

Le due visite di Viaggio in Campania si aggiungono a una serie di iniziative promosse da Scabec per celebrare la settimana dedicata a Dante Alighieri: fino al 25 aprile, infatti, sarà possibile acquistare una versione speciale di campania>artecard: la Dantedì Artecard. L’edizione limitata del pass consente di ammirare dal vivo le mostre di Mann e di Palazzo Reale, oltre che offrire la possibilità di visitare i principali musei di Napoli e della Campania e di viaggiare comodamente a bordo del trasporto pubblico cittadino grazie alla partnership con il consorzio UnicoCampania.