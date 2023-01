«Di sana e robusta Costituzione»: due libri per riflettere sulle disparità a Napoli

«Di sana e robusta Costituzione». Due libri per riflettere su Paese, Sud, Scuola e Salute. Con i testi "Fare scuola a Scampia - Buone pratiche digitali per la coesione educativa" di Nicola Cotugno, e "Disuguali" di Rosetta Papa. Se ne discute lunedì 16 gennaio alle 17 da Officine Gomitoli Lanificio in piazza Enrico De Nicola a Napoli. Con l'autore e l'autrice intervengono Eugenia Carfora, dirigente dell'istituto "Morano" nel parco Verde di Caivano, Silvana Casertano, già dirigente scolastica, Mario Fusco, responsabile del registro tumori Asl Napoli 3 Sud, Chiara Giorgi, docente dell'Università Sapienza di Roma, Fondazione Basso, il medico Luciano Gualdieri e Loretta Mussi, già direttrice generale dell'Asl di Benevento. Coordina la discussione Andrea Morniroli, della cooperativa sociale Dedalus.