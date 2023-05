Dibattito con la Federico II, Accenture e Ferrari all'Hotel Royal Continental

Il Rotary Club Napoli, presidente Antonio Ascione, ha promosso un dibattito che ha coinvolto l’Università degli Studi di Napoli Federico II e l’AIDP nazionale e campana. Il Convegno in oggetto si è tenuto il 22 maggio presso l’Hotel Royal Continental a Napoli.

«Il Rotary offre un'importante rete di professionisti provenienti da diverse aree di competenza. Questa rete favorisce lo scambio di conoscenze, esperienze e risorse per affrontare le sfide locali e globali in modo collaborativo ed efficace. Oggi il nostro Club si fa promotore di una iniziativa che apre al dialogo aziende innovative, l’Università e l’Associazione Italiana dei direttori del personale generando una significativa opportunità di collaborazione tra il mondo accademico e quello imprenditoriale, al fine di stimolare l'innovazione, la condivisione delle competenze e lo sviluppo economico» dichiara Ascione.

Interessante il punto di osservazione del mercato del lavoro che ha un’azienda che è leader nell’innovazione. Alessandro Chiesa, Head of recruiting and training Ferrari, dice che «La Ferrari è un'iconica casa automobilistica italiana che ha al suo interno le migliori competenze nel settore. Per attirare i migliori talenti adotta diverse strategie quali la reputazione del marchio, l’Innovazione e tecnologia avanzata, l’Ambiente di lavoro stimolante e l’opportunità di carriera internazionale. Attraverso queste strategie, noi siamo in grado di calamitare e trattenere le migliori competenze nel settore automobilistico, consentendo all'azienda di mantenere il suo status di leader nel settore delle vetture sportive di lusso».

Sulla stessa linea d’onda la dichiarazione di Enzo Pantalone, HR Senior manager di Accenture, una delle più grandi società di consulenza e servizi professionali, conosciuta per la sua cultura di innovazione e per il suo impegno a fornire soluzioni di alta qualità. Pantalone mette in risalto l’importanza delle alleanze tra le aziende e gli istituti universitari sottolineando che «è indispensabile a stimolare l'innovazione, la ricerca e la formazione delle nuove generazioni di professionisti. L’allargamento del nostro bacino di ricerca e selezione a laureate e laureati provenienti da percorsi economico-giuridici ed umanistici si conferma una scelta vincente in un contesto di business e tecnologico che richiede sempre più interdisciplinarità e diversità di competenze e talenti».

Matilde Marandola, Presidente associazione italiana per la direzione del personale aggiunge che «sono elementi essenziali le relazioni interculturali e la gestione della diversità: in un contesto globale, la gestione della diversità e delle relazioni interculturali è cruciale. Diventa sempre più importante assumere la capacità di comunicare efficacemente con persone provenienti da diverse culture, di comprendere e apprezzare le differenze culturali e di lavorare in modo collaborativo e inclusivo».

A completare il panel la dichiarazione di Alessandra Belluccio, presidente AIDP Campania «L'AIDP svolge un ruolo importante nel promuovere lo sviluppo di queste nuove competenze attraverso la formazione, l'organizzazione di eventi e conferenze, la condivisione di best practice e l'interazione con esperti del settore. Siamo molto attenti allo sviluppo delle competenze e soprattutto al dialogo tra le università e le imprese.

La sinergia tra università che deve ascoltare le aziende per capire dove stiamo andando e le aziende che devono coinvolgere l’università nella ricerca è il corso che dobbiamo percorrere».

L'iniziativa, prima di una serie di incontri, rappresenta una significativa opportunità di collaborazione tra il mondo accademico e quello imprenditoriale, al fine di stimolare l'innovazione, la condivisione delle competenze e lo sviluppo economico.