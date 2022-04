La «normalità degli eroi» di Pierluigi Gargiulo domani da Io Ci Sto

Appuntamento alle ore 12 domani presso la libreria Io Ci Sto di via Domenico Cimarosa per la presentazione de «La normalità degli eroi» di Pierluigi Gargiulo, medico e scrittore d'eccezione.

Il volume, un romanzo scientifico edito da Lswr che esce dalle consuetudini, attraendo sia per la composizione narrativa a mosaico sia per il ritmo serrato del racconto, sarà presentato dall'autore insieme a Francesca G. Marone e vaglia di volta in volta le diverse realtà umane: delle vicende di Achille, Ulisse ed Enea, filtrandole costantemente alla luce della contemporaneità e dell’universalità di tutti gli esseri umani.

Presi in prestito dal Mito, gli Eroi accostano Scienza e Sentimento. «Rivisitati» negli amori e nella guerra, nelle sfide sui mari e nei duelli, negli addestramenti fisici e nell’alimentazione, appaiono a noi più vicini nel momento in cui, ponendosi complesse domande, sollecitano inesaudibili risposte.