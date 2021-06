Domani la consegna dei riconoscimenti del premio «Sorrento nel mondo»

SORRENTO - Domani pomeriggio, alle ore 18, presso la sala Torquato Tasso del Comune di Sorrento, verrà celebrata la cerimonia di consegna del Premio Sorrento nel Mondo 2021, patrocinata dal Comune di Sorrento. I riconoscimenti saranno assegnati al comandante Gennaro Arma, alla campionessa di nuoto Sveva Schiazzano, alla presidente del Sant'Anna Institute, Cristiana Panicco e alla cantante mezzosoprano Francesca Maresca. L'iniziativa, giunta alla 23ma edizione, è organizzata dal Lions Club Penisola Sorrentina, presieduto da Andrea Minieri, e ha la finalità di offrire un riconoscimento ed esprimere gratitudine a quanti hanno contribuito con il proprio impegno a promuovere e a valorizzare l’immagine del territorio che spazia da Massa Lubrense a Vico Equense, distinguendosi per i loro meriti sul territorio nazionale ed internazionale, alimentando la diffusione del nome di Sorrento e di tutta la penisola sorrentina anche al di fuori dei confini locali. Ad aprire il programma, il saluto del sindaco di Sorrento, Massimo Coppola. L'evento sarà condotto dal giornalista Antonino Siniscalchi. «Ognuno dei premiati ha una sua storia - commenta il sindaco Coppola - Ed ogni storia è legata a questa terra. Questa iniziativa rappresenta un appuntamento importante per far conoscere al grande pubblico testimonianze di impegno e passione». Per il presidente Minieri «Il Premio Sorrento nel Mondo ci esorta a dare il meglio di noi in tutto ciò in cui ci prodighiamo, contribuendo a portare in alto il buon nome della nostra città».