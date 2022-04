Nuovo appuntamento "Terra di Anacapri: Patrimonio, Teatro e Letteratura"

Anacapri - Ad Anacapri nuovo appuntamento domani sabato 24 aprile alle ore 15:00 in piazza Vittoria, con la rassegna "Terra di Anacapri: Patrimonio, Teatro e Letteratura", finanziata dalla Città Metropolitana di Napoli e promossa dal Comune Anacapri su proposta dell'assessore al Turismo e Cultura, Manuela Schiano. Per la festa del 25 aprile è stata organizzata una passeggiata "Sulle vie del Sacro" che si snoderà lungo un itinerario culturale curato dall’antropologo Mariano Della Corte. Il percorso storico-letterario partirà dal centro di Anacapri prevede come prima sosta la chiesetta di Santa Maria di Costantinopoli, nel dedalo di piccoli sentieri che circonda cimitero del comune. La passeggiata continua poi tra le strade del centro storico del paese fino alla piazza antistante la cinquecentesca chiesa di Santa Sofia, sede parrocchiale di Anacapri, dove nell’arco dei secoli si sono avvicendati più stili architettonici, sino a tracce di Barocco. Soffermandosi poi nell' area delle Boffe, il grande spazio sempre datato 1600, con volte a botte che faceva da corollario, alla chiesa di Santa Sofia durante le sue trasformazioni ed ampliamenti. Lungo il percorso, si potranno ammirare le testimonianze architettoniche, paesaggistiche e antropologiche del territorio di Anacapri di cui il professor Della Corte rivelerà storia e segreti.