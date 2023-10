Concerto e danze per Caruso: riaperto il Salone delle Feste della Biblioteca Nazionale

Per la Domenica di Carta 2023 la Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III di Napoli riapre gli «Appartamenti delle Feste dei Borbone», il magico appuntamento è sullo Scalone Monumentale alle 10,20.

Nel maestoso Salone di Lettura, l’ ex sala da ballo, la suggestione delle danze in costume d’epoca fanno da cornice alla presentazione della mostra «Enrico Caruso nei documenti della Lucchesi Palli», interventi di Maria Iannotti ed Ermanno Corsi, saranno presentati per la prima volta gli autografi di Caruso, acquisiti da pochi giorni, di notevole interesse.

Dopo la visita guidata alla mostra allestita nelle sale della Lucchesi Palli, il soprano Olga De Maio ed il tenore Luca Lupoli, in concerto accompagnati al pianoforte da Nataliya Apolenskaja, faranno rivivere la magia delle più note arie del repertorio di carusiano, interventi recitati dell’attore Sasà Trapanese.