Domenica speciale, apertura serale per Mav e scavi di Ercolano

Domenica speciale, domani 10 giugno, in occasione della rassegna «»Vesevus de gustibus - le arti, i sapori e le tradizioni«, l'iniziativa itinerante promossa dalla Città Metropolitana di Napoli insieme al MAV il museo archeologico virtuale di Ercolano. Prevista l'apertura serale straordinaria con ingresso libero al Parco Archeologico di Ercolano. Le visite partono dalle ore 20.00 alle ore 21.00, in gruppi di 40 persone alla volta, fino ad esaurimento posti. Prenotazione obbligatoria (prenotazioni museomav.it | 081 777 6843). I visitatori verranno accompagnati negli Scavi dal personale del Parco ricevendo informazioni di orientamento. Visita serale gratuita anche al Mav dalle ore 20.00 alle ore 22.00, con un percorso che conduce alle sale del museo virtuale. Un'occasione da non perdere per scoprire il fascino dell'antichità attraverso le più moderne tecnologie multimediali. L'ingresso sarà consentito secondo le disponibilità di capienza del museo.

Sabato 9 Giugno 2018, 17:37

