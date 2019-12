«Ductus lucis», Palumbo e la riscoperta dell'acquedotto augusteo alla Off Gallery

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OFF Gallery presenta la mostra fotografica Ductus lucis di Mauro Palumbo, un viaggio nel sottosuolo napoletano alla scoperta di un tratto dell’acquedotto del Serino, mostrato per la prima volta dall’obiettivo del nostro autore.Nelle vesti di speleologo, Mauro tempo fa riscopre, insieme ad un collega, un nuovo cunicolo dell’acquedotto romano del Serino, noto anche come acquedotto augusteo. Calandosi dal costone di Coroglio, a Posillipo, raggiunge un tunnel alto 1,60 m e largo poco più di mezzo metro che si snoda per quasi 250 metri, l’inizio di un tratto mai censito finora di cui si ipotizzava solo l’esistenza e che, probabilmente, portava l’acqua alla Villa di Publio Vedio Pollione, oltre che al vicino insediamento romano di Nisida.Attraverso il suo obiettivo, Palumbo immortala pezzi del passato ancora sconosciuti, prima per documentare la scoperta, poi per raccontarla attraverso la sua sensibilità di fotografo.Nei suoi lavori, l’autore immagina la luce sua alleata nello svelare le ombre del passato, in un gioco non di contrapposizioni ma di coesistenza necessaria: le ombre – considerate come una sorta di stasi, in opposizione al movimento della luce- hanno permesso al passato di conservarsi intatto, la luce lo ha rivelato, l’occhio del fotografo lo ha catturato. Luce come movimento vitale, luce come elemento essenziale della fotografia, luce che svela un passato da raccontare.Gli insoliti spazi della OFF Gallery si aprono, così, per mostrare gli stretti cunicoli del sottosuolo, in un suggestivo percorso ideato per far rivivere l’emozione della scoperta di un frammento di storia nascosto per secoli.In un angolo, accanto alla colonna greca, in una nicchia si scorgono ricordi antichi e tracce di un passato recente, pareti di cocciopesto e mucchi di scarpe consumate dal tempo.Lo spazio si trasforma e diviene racconto.OFF Gallery accoglierà i visitatori dalle ore 11 di sabato 7 dicembre. La mostra terminerà l’11 gennaio 2020.La galleria osserverà i seguenti orari: mar-mer-ven ore 16/19, sabato ore 11/18, domenica ore 11/14.Sarà possibile visitare la mostra su appuntamento chiamando al 333.6100279.OFF GalleryVia Raimondo De Sangro Di Sansevero, 20NAPOLITel. 3336100279info@offgallerynapoli.it