«È nato nu Criatur», torna il presepe dei ragazzi di Pizzofalcone

«E' nato nu Criaturo: e pace in terra agli uomini amati dal Signore» è l'iniziativa organizzata dalla parrocchia Immacolata, con il contributo dell'istituto Palizzi, che vedrà i ragazzi di Pizzofalcone girare per le strade del quartiere, riempendole di musica, canti e tanta gioia in attesa del Natale.

L'evento si svolgerà oggi, mercoledì 20 dicembre, alle ore 18.30. I ragazzi, inoltre, metteranno in scena anche un bellissimo presepe vivente, accopagnato da canti natalizi, all'interno del cortile della seicentesca chiesa di Santa Maria Egiziaca.

Presenzieranno all'evento anche il parroco della chiesa, don Michele Pezzella e le professoresse del Palizzi, Clorinda Irace, Annamaria Boccia e Chiara Mallozzi.