«Ecce boy»: successo per la mostra dello scultore Bandiera al rione Terra di Pozzuoli

“Ecce boy” è il titolo della mostra dello scultore Pasquale Bandiera visitabile al Rione Terra di Pozzuoli fino al 25 dicembre. Lo stesso artista spiega il senso dell’iniziativa: “La mostra nasce dall’emozione provata nel vedere il Cristo ligneo detto De Cioffis nella cappella omonima al Rione Terra, purtroppo chiusa e non illuminata ma che si può scorgere attraverso la porta a vetro che si trova di fronte all’ingresso laterale del Duomo. L’idea iniziale, grazie anche alla partecipazione dell’Unicef, ha subito molti deragliamenti e giravolte giungendo poi a questa sintesi, una mostra composita e interdisciplinare che coinvolge diversi artisti di diversi ambiti, il “fil-rouge” che accomuna le opere è la condizione esistenziale dei bimbi nel mondo”.

Le opere in mostra sono: “Fragili equilibri Vitali”, che nasce dall’unione di “Povericristivelati” ,la prima di una seria che si è ampliata negli anni, e da “salvato o salvatore”, bozzetto per una futura fusione.

I “Povericristivelati” , sono appunto come si usa dire i poveri cristi, gli ultimi, i non tutelati: porgendo loro una mano si può salvarli o se si è vittima di infranti equilibri, essere salvati.

L’altra opera è: “Povericristivelati on the dark side of the moon-Ecce boy”. Sembra che nessuno si accorga dei poveri cristi, allora perché non nasconderli sulla parte oscura della luna… com’è successo a George Stinney jr. Aveva solo 14 anni quando lo stato della Carolina del Sud lo uccise da condannato a morte, giustiziandolo sulla sedia elettrica. Nel 2014, il tribunale ha provato poi la sua innocenza.

«Ringrazio gli artisti Alessandro Lista, Luca Pinelli, Lucrezia Tarducci, Marco Valdo Delle Donne, Monica Venuti e Sofia Soroka – ha detto Bandiera - per aver accettato la sfida di leggere attraverso la loro arte le immagini proposte, dandone una visione poetica e surreale di alto valore e la professoressa Pergreffi dell’Accademia delle belle arti di Napoli per il prezioso aiuto. L’artista Barbara Trincone con i suoi scatti ha creato un affascinante controcanto di serenità e gioia. L’attore e autore Matteo Biccari con la sua recitazione ha illuminato il vernissage. I maestri Franco Paolo Ciaramella e Marta Lamagna con le loro note donano una magica atmosfera sonora all’evento e il maestro Gennaro Vanacore per la paziente collaborazione. Emilia Narciso dell’UNICEF con Licia D’Aniello. E ovviamente il sindaco Luigi Manzoni, la Diocesi con don Roberto della Rocca, e l’Ente parco regionale dei Campi Flegrei».