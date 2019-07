Eccellenze Reali, premiato anche il direttore generale del Pascale Bianchi

Lunedì 8 Luglio 2019, 15:01 - Ultimo aggiornamento: 08-07-2019 16:04

È andato ad Attilio Bianchi, direttore generale del Pascale, il premio «Eccellenze Reali a Capri tra Cultura, Spettacolo, Moda, Sport e Solidarietà» per la sanità campana. La premiazione è avvenuta presso il Grand Hotel Quisisana. Ad assegnare il riconoscimento una commissione composta da esponenti del mondo accademico, del giornalismo e dell'associazionismo. A Bianchi è stato assegnato il premio «Record e Valori» per i eccellenti risultati ottenuti dall'Istituto dei tumori di Napoli in Italia e nel mondo. A consegnare il premio, una scultura dell'artista Ventrella, Luigi Raia, direttore dell'Agenzia regionale per la promozione del Turismo in Campania.Si apre, così, ufficialmente con questo premio, il binomio che nei prossimi mesi legherà il Pascale all'isola azzurra. Capri è stata infatti designata come luogo di formazione oncologica della rete mondiale Amore, l'alleanza nata da un'intuizione del direttore Bianchi e che intorno al polo partenopeo ha raccolto gli istituti oncologici del sud America, dell'Est asiatico, della Russia e del Nord Africa. Nel 2020 è proprio tra i giardini di Augusto che gli oncologi partenopei terranno lezioni a medici provenienti da ogni parte del mondo.