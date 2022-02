EchinoDesign, mostra a Città della Scienza

S'inaugura domani alle 17, nel Foyer della sala Newton di Città della Scienza, a Napoli, la mostra internazionale EchinoDesign promossa in collaborazione con il Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”.

La mostra si propone di indagare in modo transdisciplinare, il rapporto tra design, arte e scienza dal punto di vista della biomimetica, disciplina che si occupa di trarre ispirazione da logiche, morfologie, strutture e principi osservati in natura per la progettazione di tecnologie e artefatti innovativi.

