Mav di Ecolano, presentazione della nuova stagione 2022-2023 con tanti eventi ed iniziative

Fervono i preparativi per la conferenza stampa di presentazione del programma di eventi ed iniziative culturali per la stagione 2022-2023 del Mav di Ercolano che si terrà lunedì 24 ottobre alle ore 11:00, presso lo Space Gallery del Mav Museo archeologico virtuale in via IV Novembre 44.

Continua con successo l’avventura promossa da Gabbianella club srl, la società che ha assunto la gestione del Teatro del Mav di Ercolano e del suo manager Gianluigi Osteri da sempre in prima linea nel diffondere arte e cultura. A presentare un calendario fitto di appuntamenti Nino Daniele: «Si continua a seguire il filo rosso che ha caratterizzato la stagione precedente del Mav. Anche per questo anno abbiamo presentato un programma prestigioso e vario. Ormai Ercolano e le Città del Miglio d’Oro rappresentano per la comunità un polo euromediterraneo della cultura, dell’arte, del viaggio, alla pari e in sinergia con Napoli e altri luoghi della Campania».

Presenti alla conferenza stampa Gianluigi Osteri (manager Gabbianella club) Luigi Vicinanza (presidente della Fondazione Cives), Ciro Cacciola (direttore generale della Fondazione Cives), Ciro Bonajuto (sindaco del Comune di Ercolano), e Nino Daniele (collaborazione culturale Mav). «La gestione del Teatro Mav è per noi una grande conferma, ma anche una nuova sfida da costruire volta per volta. Il nostro lavoro non esisterebbe se non in sinergia con gli attori territoriali.

Vogliamo ancora per la stagione 2022-2023 contribuire a estendere le proposte culturali già offerte dal Mav, un luogo stabile e funzionale dedicato alla cultura, all’arte e all’incontro, inserito nel tessuto sociale di Ercolano e del territorio vesuviano» sostiene Osteri, che aggiunge: «La nostra mission è quella di offrire un cartellone i spettacoli ed eventi culturali sempre attuali ed innovativi senza scordare ciò che del passato ci ha reso unici»