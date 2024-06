«Se appari elegante e qualcuno te lo fa notare significa che non lo sei, perché l’eleganza è un messaggio muto che si nota ma non si legge». Lo ripeteva spesso lo stilista Eddy Monetti, che nella sua vita è stato molte cose, giornalista, scrittore, artista, poeta, autore di note e canzoni, uno che poteva raccontare quando Audrey Hepburn andava a trovarlo nel suo negozio di via Condotti dopo aver fatto la spesa al mercatino di Bocca di Leone.

D’altronde come scrive Paolo Del Debbio nella prefazione al libro dedicato a “la vita straordinaria di Eddy Monetti: testardo, variabile, in cerca di bellezza” - presentato ieri pomeriggio al Circolo del Tennis - “il talento non viene distribuito dalla natura in modo democratico. C’è chi nasce e se lo trova e c’è chi nasce e non lo trova neanche se lo cerca”. Eduardo, per tutti Eddy, classe 1929, rientrava in quella categoria di persone a cui il talento era arrivato in dono e pure in buona quantità. È lui che negli anni 60 taglia giacche e camicie per Vittorio De Sica, Marcello Mastroianni, Richard Burton, Anthony Quinn, Gary Cooper, Tony Curtis, Federico Fellini, Daniel Oren, Frank Sinatra, Carreras e perfino il re Juan Carlos che un giorno acquistò cento cravatte tutte insieme.



Storie e aneddoti si sprecano, i migliori sono raccolti in questo volume, oltre cento pagine a colori, curate dal giornalista napoletano Gianni Ambrosino, per raccontare Eddy - uno dei quei rari stilisti capaci di abbinare il senso alto della tradizione alla modernità - attraverso le testimonianze degli amici - da Gino Rivieccio a Gianluca Isaia - i tanti articoli scritti per vari quotidiani tra cui Il Mattino e il Corriere del Mezzogiorno, i ricordi dei figli, Assia e Sally ai quali papà Eddy ha consegnato le “forbici” dell’arte sartoriale napoletana nel segno di una tradizione di famiglia che va avanti dal 1887 quando al civico 50 di via Toledo, Eduardo Monetti aprì un negozio a due vetrine pieno solo di cappelli. Fu un trionfo, signore e signori arrivavano da tutte le parti per acquistare velette, berretti e bombette, originali e fatti a mano, di gran pregio e non troppo costosi. Anche il tenore Enrico Caruso, uomo elegante e sofisticato, in testa portava solo cappelli Monetti segno che a Napoli, in quegli anni, difficilmente si sarebbe potuto trovare di meglio.

“Qui - scrive ancora Del Debbio - Eddy iniziò a imparare quello che Cesare Pavese chiamò “Il mestiere di vivere”. Si divideva tra scuola, stoffe e una voglia sfrenata di leggere e scrivere che lo accompagnerà tutta la vita”. A questo punto - si domanda Del Debbio - “si può vivere con i piedi per terra e la testa che in cielo fa fuochi d’artificio? La vita di Eddy ci autorizza a rispondere di sì”. Ma è quando prende le distanze da suo padre che vengono fuori, con maggiore forza, l’estro e la fantasia che aveva dentro insieme con uno straordinario senso dell’eleganza e una percezione cromatica più degna di un pittore che di un sarto. Ed ecco - si legge ancora nella prefazione - “colori abbinati in modo inusuale, taglio e confezione degli abiti sempre un passo avanti azzardando, sorprendendo, spiazzando. Così negli accessori, un suo punto di forza, fino al blu Monetti col quale - diceva “non sbagli mai”. Tra le tante curiosità che vengono fuori leggendo il libro, arricchito da rare immagini d’epoca, ce n’è una che certamente conoscono in pochi: l’attività di “scaldapiazza” nella quale a tempo perso si cimentava un giovanissimo Eddy. In che cosa consisteva il ruolo di “scaldapiazza” lo racconta il figlio Sally al giornalista Ambrosino. In realtà si trattava di preparare il pubblico a ricevere “con particolare entusiasmo e una corale simpatia, un candidato alle elezioni, un cantante, insomma chiunque avesse bisogno di essere sostenuto. Per farlo nel modo più convincente e con successo servivano persone simpatiche, dal carattere gioviale e comunicativo”. Chi meglio di lui? Nessuno, tant’è che nel ‘52 venne ingaggiato dal comandante Achille Lauro in corsa per la poltrona di sindaco di Napoli.

Dallo “scaldapiazza” all’uomo di fascino. Continuando a sfogliare le pagine, il racconto di quando una sera sull’isola d’Ischia invitò a ballare Sofia Loren: “Era meravigliosa - avrebbe scritto Eddy nel suo libro di aforismi ”Campionario per tutte le stagioni” pubblicato nel 2000 da Rizzoli - ma a un tratto vidi due lacrime rigarle il volto”. Incrociò anche altri occhi magnetici, Eddy Monetti, quelli di Liz Taylor dal colore della “viola ‘nfosa”: nell’estate del 1968, in compagnia di Richard Burton, l’accompagnò a Capri a bordo della sua barca per sfuggire ai paparazzi che non le davano tregua: “Fece accendere i motori del Caleche II, chiamato come il profumo di Hermés, e partì seminando le flottiglie inseguitrici di fotografi e cronisti”. Si racconta che in quell’occasione “Cesare e Cleopatra bevvero quattro litri di vino in poco più di un’ora di navigazione”.

Sognante fu l’incontro da giovanissimo con Ingrid Bergman che per lui rappresentava l’icona della “donna ideale”. La conobbe per caso a Maiori “nello specchio d’acqua della mitica Torre Normanna. Fu lì - si legge ancora nel volume - che mentre cercava il modo di approcciarla, provvide invece a farlo un’onda di ritorno che lo scaraventò sulla spiaggia facendolo approdare ai piedi della dea svedese”. Così scriverà in un suo pezzo dal sapore amarcord: “Spalle da nuotatrice e gambe lunghe quanto la misericordia di Dio, il sorriso indorato da quella felice mattinata mentre la simpatia la corteggiava da tutte le parti. In un barlume di consapevolezza mi resi conto che mi stava volando l’anima”.

E poi la musica: dal 1963 al ‘69 partecipò al glorioso festival di Napoli riuscendo a far selezionare tutte le sue composizioni. Alcune canzoni divennero pezzi forti nei repertori di artisti come Fred Bongusto, James Senese, Mario Merola, gli Showmen. Una passione condivisa con Sally, “alleato di note e parole”: insieme, nel ‘97, parteciparono al Festival di Sanremo, il brano era “Storie” interpretato da Anna Oxa: “Non vincemmo per un pelo - racconta il figlio - ma l’emozione fu impagabile”.

Infine, per chiudere in bellezza, una serie di “spilli di saggezza da appuntare” così come vengono definiti nel volume edito da Iuppiter. Eccone qualcuno: “L’eleganza è un modo di essere, si può perfino alzare il tono di voce con classe, fare qualunque cosa con eleganza” e ancora “si è davvero eleganti se dentro di noi vive una luce, il riflesso non basta”. Non mancano le riflessioni sull’amore, una su tutte: “L'amore non è un problema, il problema è farlo durare a lungo”.