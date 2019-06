Venerdì 21 Giugno 2019, 15:18

ERCOLANO. Musica tra le antiche domus degli Scavi: turisti impazziti per la simbiosi tra storia e note. Sono entrati nel vivo gli eventi della Giornata Europea della Musica in corso a Ercolano all’interno dell’area archeologica. Gli studenti di undici licei coreutici e musicali della provincia di Napoli si esibiscono nei luoghi simbolo dell’antica città di Herculaneum distrutta dall’eruzione del Vesuvio del 79 dopo Cristo.«La musica rende ancora più suggestivi questi luoghi unici al mondo – dice il sindaco di Ercolano Ciro Buonajuto – Questa atmosfera magica che viene a crearsi grazie all’incontro tra questo posto e gli studenti testimonia ancora una volta l’importanza culturale di questo territorio. Avevamo sognato Ercolano Capitale della Cultura perché pensavamo che intorno al patrimonio storico e archeologico dovesse nascere un indotto sociale ed economico e guardando questi ragazzi ne sono ancora più convinto».La Giornata Europea della Musica proseguirà con concerti all’interno del Museo Archeologico Virtuale e terminerà in serata presso la Reggia borbonica di Portici.