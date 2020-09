«Ercolano una storia antiracket», presentazione da IoCisto

Sarà presentato venerdì 25 settembre a Napoli presso la libreria IoCisto in via Cimarosa 20 (ore 18) il libro “Ercolano una storia antiracket”, in cui l’ex sindaco Nino Daniele e l’ex comandante della locale tenenza dei carabinieri Antonio Di Florio, con il contributo di Tano Grasso, ripercorrono le drammatiche vicende della camorra legata al racket nella città vesuviana. Dialogano con l'autore Claudia Migliore e Daniele Estate. Il libro segue il testo "La camorra e l'antiracket" del 2012 degli stessi autori. © RIPRODUZIONE RISERVATA