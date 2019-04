Domenica 14 Aprile 2019, 13:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Debutto da scrittice per Maria Consiglio Visco Marigliano, giornalista e globetrotter, goliardica e blasonata, in bilico tra Napoli e Roma, tra la conduzione radiofonica e i salotti mondani sia nella Capitale che in terra partenopea. Poche sere fa al Pan di via de Mille la presentazione di «Dentro di me» (ed. Graus), suo primo romanzo tra eros, fantasy e feuilleton. La storia di due ippopotami innamorati, Ipporosa e Ippoblu, separati da una distanza reale, ma uniti da skype e whatsapp: un avvincente racconto d'amore e sesso, scritto dalla vulcanica duchessa napoletana per raccontare il primo e sdoganare il secondo. Un amore travolgente che mette a nudo in tutti i sensi una donna che solo quando s’innamora perde i propri pudori e si lascia andare ad audaci forme di desiderio: ma fino a quale limite può arrivare? E quando fuori dal virtuale arriva l’incontro e ci si vede, cosa accade? Un libro sottile, sensuale e più di tutto intrigante. «Non è importante quello che t’hanno fatto, ma ciò che tu fai di quello che t’hanno fatto!», ha sottolineato l’autrice ai relatori Vanni Fondi, Maria Carmen Villani e Patrizio Rispo alla conferenza di presentazione, gremita da oltre 150 amici: Maria di Pace, Paola Sposato, Vichi Romano, Nanà Mazza, Salli Monetti, Gino Orso, Marisa Cordova, Mariasole Corona, Riccardo Sorrentino, Luca Stamati, Lilly Albano e Laura Cabib.