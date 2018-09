«Estelle», l'anti-favola di Massimo Piccolo in giro per la Penisola

Mercoledì 26 Settembre 2018, 19:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Inizia giovedì 27 a Civitanova Marche, per riprendere poi il 28 nella sua Pomigliano D’Arco, il booktour che porterà lo scrittore e regista Massimo Piccolo e la sua «Estelle» (libro edito da Cuzzolin) con ben 30 date fino a Natale, in giro per tutta la Penisola.In realtà sì. Fin dalle prime suggestioni che ho provato per questa storia ho sempre pensato che il vero problema, conoscendo ormai da un bel po’ i meccanismi dell’editoria italiana, sarebbe stato quello di trovare un editore pronto a investire su un qualcosa di poco o meglio, pochissimo comune, piuttosto quello del favore dei lettori che si sono mostrati, almeno dalle prime recensioni ricevute, molto più aperti e ben disposti anche a provare generi e storie diverse da quelle che invadono, spesso anche con grandissimo merito, gli scaffali delle librerie. Per mia fortuna il testo è arrivato nelle mani “giuste”, quelle di Maurizio Cuzzolin, che con la Cuzzolin editore si è lanciato con entusiasmo in questa che si sta rivelando una straordinaria avventura.La fiaba rappresenta una delle massime libertà per uno scrittore. E ha un grandissimo vantaggio: ti permette di raccontare alcune cose abbastanza ineffabili, non solo come sono ma come dovrebbero essere, senza il pericolo che si scada nel ridicolo. Pensi alla difficoltà oggettiva che si ha nel raccontare l’atto amoroso, l’amplesso, si rischia subito il cliché e si viaggia sospesi tra il porno e il ridicolo (pensiamo ai tentativi di 50sfumature), nella fiaba puoi raccontare la magia dell’amore disinteressandoti completamente dell’atto fisico, trasformando tutto in un incantesimo.Pensa a Cenerentola; al ballo col principe non porta nessuna maschera, eppure, quando il principe vuole ritrovarla non prova a far realizzare una sorta di “identikit” non si mette in cerca del suo bel viso, per dirla in breve, non alcun interesse per l’esteriorità della ragazza. Il Principe cerca solo il suo “incastro perfetto”. Dopo la notte passata con lui, la ragazza gli ha ceduto una parte di sé, la scarpa di cristallo, che il principe ha fatto sua e che lei soltanto potrà “calzare” in quel modo preciso e unico.Vero. Ringrazio Vincenzo Aiello per le bellissime parole che ha voluto spendere per il libro. La principale differenza tra Estelle e una fiaba per bambini è che, nella mia Estelle, non esiste una divisione netta tra buoni e cattivi. Le cose, come nella realtà, accadono spesso per tutt’altri motivi che vanno bel oltre l’essere buoni o cattivi. Pensi al peso fondamentale che ha il caso, in aperta opposizione al destino, nei romanzi di Victor Hugo. Ogni scelta che facciamo, anche la più banale, può cambiare per sempre la nostra storia e, non di rado, le esistenze che si intersecano con la nostra. Se Biancaneve non avesse morso la mela, la strega avrebbe trovato comunque il modo di farle l’incantesimo, se Estelle non avesse avuto la passione per il mont blanc la sua storia non sarebbe mai iniziata.In qualche modo sì. Voglio ringraziare Pasquale Avallone e la sua squadra di Leggimi Forte che ha organizzato il tutto. Con loro so già che sarà una bellissima serata, dal momento che vivono la passione per i libri e la lettura con una dedizione e una professionalità che difficilmente si incontrano. Ne approfitto per ricordare l’appuntamento, alle ore 18e30 presso la bella Biblioteca comunale di Corso Umberto I.