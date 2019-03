«Europa contro» alla Società napoletana di Storia Patria

Giovedì 28 Marzo 2019, 19:41

Venerdì 29 marzo, alle ore 15,30, al Maschio Angioino (Piazza Castello) di Napoli, presso la sede della Società napoletana di Storia Patria, si terrà la presentazione di "EUROPA CONTRO" il libro di Enzo Mattina e Claudio Consalvo Corduas.Il testo, edito da Rubbettino e con la prefazione di Emma Bonino, porta l’attenzione sugli ostacoli che si frappongono ad un futuro condiviso dell’Unione europea e prende le mosse da tre interrogativi che gli autori si sono posti:Perché non si può fare a meno dell’Unione europea?Come la si può rimettere in corsa con soluzioni praticabili in tempi ravvicinati?Come superare l’emergente dicotomia dell’Europa contro molti e di molti contro essa?Ne discutono con gli autori:Giuseppe Tesauro, già Presidente Corte Costituzionale;Massimo Lo Cicero, economista;Giovanni Muto, Professore di Storia Moderna dell'Università Federico II.