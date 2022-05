«I fuori classe di Napoli», nasce l'iniziativa contro l'evasione scolastica minorile

Sabato 7 maggio alle ore 10.30 a Napoli si svolgerà l'iniziativa contro l'evasione scolastica e la devianza minorile «I fuoriclasse di Napoli - Un progetto per Secondigliano» (centro sportivo football club via Privata Detta Scippa).

Interverranno il vicesindaco di Napoli ed assessore all'istruzione e alla famiglia Maria Filippone e l'autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza della Campania Giuseppe Scialla. Finanziato da Regione Campania e Ministero del Lavoro ed organizzato dall'Aps.

APPROFONDIMENTI LA RASSEGNA Napoli, torna “Giugno giovani”: la rassegna con gli... L'EVENTO Il parco sommerso di Gaiola festeggia i vent'anni con reading e... LA MOSTRA WorldWide Reps Italia è official partner della mostra...

L'agorà partenopea con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche, religiose e del terzo settore, il progetto - di cui sarà illustrato il report 2021/2022 con la consegna di riconoscimenti - ha interessato 100 minori a rischio tra i 6 e i 16 anni destinati ad essere sottratti dalla scuola dell'obbligo ed impegnati in corsi di formazione didattica, culturale e sportiva sul territorio.

«È un evento importante, di cambiamento senza precedenti, un progetto che ha avuto un enorme successo per il contrasto all'evasione scolastica, è l'inizio di una battaglia su questo fronte per il futuro. La nostra rete sociale si compone di parrocchie, associazioni, scuole ed istituzioni, questo ha fatto la differenza e ne siamo profondamente fieri» spiega il presidente dell'associazione L'agorà partenopea Manuel Fabozzo.

«Il diritto all'istruzione deve essere garantito a tutti i minori, l'attenzione della Regione Campania su questo tema è massima, questo progetto sia esempio per continuare a lavorare affinché la scuola affermi il suo ruolo di formazione ed educazione per la vita di ogni individuo. Ringrazio il vicesindaco di Napoli Mia Filippone per il grande lavoro che sta svolgendo in questo senso l'amministrazione» ha detto il garante per l'infanzia e l'adolescenza della Campania Giuseppe Scialla.