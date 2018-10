Fede e vocazione, don Cristofaro presenta il suo libro a Sorrento

Venerdì 5 Ottobre 2018, 15:33 - Ultimo aggiornamento: 05-10-2018 16:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SORRENTO - Sarà presentato il 23 novembre alle 17, nel chiostro di San Francesco, il libro “Il mio sì al Signore. Testimonianze di fede e di vita” (Tau Editrice, 12 euro), scritto da don Francesco Cristofaro. L'evento era previsto per il 6 ottobre ma è stato posticipato per maltempo. La nuova edizione del volume è stata pensata per il Sinodo dei giovani: nelle pagine sono infatti raccolte numerose storie che hanno come minimo comune denominatore il fatto di avere come protagoniste persone toccate dalla grazia di Dio. A partire dall’autore, sacerdote catanzarese la cui vocazione è sbocciata all’interno del Movimento Apostolico.Mollare tutto e seguire Dio, giocarsi la vita per Lui, credere nell’intuizione di quella chiamata che attira irresistibilmente, ma al contempo mette i brividi: è ciò che raccontano le vicende raccolte dall’autore che ha scelto Sorrento come una delle tappe per presentare il suo lavoro. Don Francesco Cristofaro, oltre che autore di libri, è anche volto noto grazie alla tv. Sacerdote dal 2006, parroco, ha conseguito la licenza in Teologia spirituale al Teresianum di Roma. Tiene una rubrica su Radio Mater ed è conduttore dello spazio "Pillole di fede" su Padre Pio Tv. Opinionista su Rai Uno, ha mezzo milione di followers sui social.«Questo lavoro è un incoraggiamento, uno sprone per chi avverte nel cuore la chiamata vocazionale, ma anche per chi questa strada l’ha già intrapresa da tempo e ne avverte il peso della fatica quotidiana - spiega don Francesco Cristofaro che domani sarà presente in un luogo-simbolo della religiosità sorrentina come il chiostro di San Francesco - Non si è soli in questa avventura. C’è una Chiesa che prega. C’è una Chiesa che, nei suoi consacrati, quotidianamente lotta, si impegna, fatica, consuma le proprie energie per il bene».