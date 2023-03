Federico II e Dante Alighieri: un incontro di studi all’Università di Napoli

Lunedì 27 marzo alle 11:30 si terrà presso l’Aula De Sanctis dell’Università Federico II (Corso Umberto I, 40) l’incontro di studi “Io, che ho il mondo per patria: l’Europa e il Mediterraneo tra Federico II e Dante”.

Tale convegno, che ha ricevuto il patrocinio dell’Ambasciata della Repubblica federale tedesca in Italia, rientra tra le celebrazioni per gli 800 anni dell'Università Federico II ed inaugura la cooperazione con l’Università di Berkeley, nell’ambito della convenzione conclusa tra i due atenei il 23 febbraio 2023. I temi trattati saranno quelli del cosmopolitismo e multiculturalismo nel pensiero di Federico II e Dante Alighieri.

L’incontro si aprirà con i saluti di Matteo Lorito, Rettore dell'Università Federico II; Sandro Staiano, Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Federico II; Mia Fuller, Direttrice del Program for the Study of Italy presso l’Università di Berkeley; Valentina Della Corte, Delegata del Rettore per le celebrazioni UNINA 2024; e Fabio Ferraro, Direttore del Corso di perfezionamento in diritto dell'Unione Europea dell’Università Federico II.

Il convegno sarà moderato da Amedeo Arena, Professore di diritto dell’Unione europea presso il Dipartimento di giurisprudenza federiciano e coordinatore della convenzione con l’Università di Berkeley, e vedrà la partecipazione di tre relatori: Akash Kumar, Professore presso il Department of Italian Studies dell'Università di Berkeley, che terrà la relazione “Come aprirsi al mondo: Dante e i suoi illustres heroes”; Andrea Mazzucchi, Professore di filologia della letteratura italiana e Direttore del Dipartimento di studi umanistici dell'Università Federico II, che si soffermerà sul tema "Nos autem cui mundus est patria: varietà di soluzioni espressive per l'esilio”; Fulvio Delle Donne, Professore di letteratura latina medievale e umanistica presso l'Università degli studi della Basilicata, che si concentrerà sul tema “Forme di pluralismo culturale, etnico e religioso nel Mezzogiorno di Federico II”.

«È emblematico che la cooperazione con l’Università di Berkeley sia inaugurata da un incontro che riunirà a Napoli studiosi di Federico II e Dante Alighieri afferenti ad università che si trovano ad oltre 10.000 chilometri di distanza. Ora come allora, la sete di conoscenza e la disseminazione dei saperi accorciano le distanze e travalicano i confini. Sono certo che questa convenzione, sottoscritta tra due università pubbliche di indiscusso prestigio in Europa ed in America, darà vita a molte altre opportunità di collaborazione e crescita per gli studenti, i ricercatori ed i docenti dei due atenei» ha dichiarato il professor Arena.