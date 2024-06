La rappresentazione degli schiavi nell’arte e nella letteratura italiana del ‘500 e del ‘600

Mercoledì 12 giugno alle 11, la Biblioteca Salvatore Battaglia del Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università Federico II ospiterà il workshop dal titolo "Desiderato e deriso: la figura dello schiavo nell'arte e nella letteratura italiana della prima età moderna". L'incontro è organizzato nell'ambito dell'accordo di cooperazione accademica concluso tra l'Ateneo federiciano e la University of California Berkeley, inaugurato lo scorso anno con la conferenza "Io, che ho il mondo per patria: l'Europa e il Mediterraneo tra Federico II e Dante", tenutasi presso il Dipartimento di Giurisprudenza federiciano.

L'evento di mercoledì prossimo si aprirà con i saluti di Andrea Mazzucchi, Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università Federico II, e di Amedeo Arena, Coordinatore dell'accordo di cooperazione tra l’Ateneo federiciano e l’Università di Berkeley. Successivamente, Sally Tucker, dottoranda presso il Department of Italian Studies dell’Università di Berkeley presenterà i risultati preliminari della propria ricerca, relativa alla rappresentazione dell’alterità di genere ed etnica nella letteratura e nell’arte italiana della prima età moderna.

Sally Tucker ha ottenuto una laurea magistrale in storia dell’arte rinascimentale alla Syracuse University ed al momento sta svolgendo un soggiorno di ricerca presso il Dipartimento di studi umanistici dell’Università Federico II nel quadro del programma Erasmus+ KA171.

Seguirà una tavola rotonda, alla quale prenderanno parte Giancarlo Alfano, Vincenzo Caputo, Domenico Cecere e Bianca de Divitiis, docenti del Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università federiciana, insieme a Diego Pirillo, docente presso il Department of Italian Studies dell’Università di Berkeley.

«Come Direttore del Dipartimento di studi umanistici sono stato molto felice di accogliere Sally Tucker per svolgere una parte importante del proprio percorso di dottorato. Sono sicuro che il contesto profondamente interdisciplinare del nostro Dipartimento le offrirà spunti e stimoli per portare avanti il suo lavoro al meglio. L’accordo con l’Università di Berkeley si conferma un importante strumento per costruire nuove e proficue collaborazioni con i colleghi d’oltreoceano» ha dichiarato Andrea Mazzucchi, direttore del Dipartimento di studi umanistici dell’Università Federico II.

«L’accordo tra la Federico II e l’Università di Berkley è una bellissima occasione per rafforzare il confronto e lo scambio di metodi e conoscenze tra due contesti di ricerca molto avanzati. Oltre a costituire un’opportunità per i docenti e i dottorandi direttamente coinvolti, l’accordo offre occasioni di cui beneficia la comunità scientifica più ampia, con prospettive di ampliamento di collaborazioni, ambiti di ricerca e orizzonti culturali» ha dichiarato Bianca de Divitiis, docente di storia dell’arte moderna presso il Dipartimento di studi umanistici dell’Università Federico II e supervisor della dottoranda Sally Tucker nell’ambito del suo soggiorno a Napoli.

«Quando il 5 giugno 1224 Federico II fondò a Napoli l’università che ora porta il suo nome, si preparò ad accogliere studenti da varie parti della penisola e persino d’oltralpe. Ad ottocento anni di distanza, avremo l’occasione di confrontarci con una dottoranda ed un docente provenienti da un’università che dista oltre diecimila chilometri da Napoli. Ora come allora, il perseguimento della conoscenza e la disseminazione del sapere travalicano i confini ed accorciano le distanze. L’accordo con l’Università di Berkeley, in particolare, ha già reso possibile lo scambio di diversi docenti e dottorandi tra di due Atenei e, ne sono certo, darà ancora molti frutti sotto il profilo della didattica, della ricerca e dell’innovazione» ha dichiarato Amedeo Arena, ordinario di diritto dell’Unione Europea presso il Dipartimento di giurisprudenza dell’Università Federico II e coordinatore dell’accordo di cooperazione con l’Università di Berkeley.

«A nome del Dipartimento di Italian Studies dI Berkeley ringrazio i colleghi Amedeo Arena e Bianca de Divitiis per aver organizzato questo seminario e per aver accolto a Napoli la nostra dottoranda Sally Tucker. Sviluppare le relazioni con la Federico II e agevolare la mobilità di studenti e docenti è fondamentale per il nostro dipartimento e per tutta la nostra università. Mi auguro che la collaborazione possa rafforzarsi in futuro nello spirito cosmopolita della Repubblica delle Lettere» ha dichiarato Diego Pirillo, professore associato presso il Department of Italian Studies dell’Università di Berkeley.

«Sono molto grata per l'opportunità di studiare a Napoli, una città fondamentale per la mia ricerca sulla rappresentazione della schiavitù in Italia. È un onore presentare il mio lavoro presso l'Università Federico II e non vedo l’ora di confrontarmi con gli esperti che parteciperanno al seminario» ha dichiarato Sally Tucker, dottoranda presso il Department of Italian Studies dell’Università di Berkeley.