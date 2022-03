Feltrinelli Napoli, gli eventi in programma da Patrizio Rispo a Francesca Michielin

Sarà una seconda metà di marzo ricca di eventi e di incontri per Feltrinelli a Napoli. Si parte alle 18 di oggi venerdi 18 alla libreria di via dei Greci 70 con “Un pasto al sole”, libro dell'attore napoletano Patrizio Rispo: una nuova edizione, riveduta e ampliata a cura di Guida Editori, in cui ripropone tutti i piatti di casa Rispo-Jurdàn. Allo stesso orario, presso il negozio di piazza dei Martiri, Alex Zanotelli presenta “Lettera alla tribù bianca”. Intervengono Ottavio Ragone e Sergio Tanzarella.

Con “Le mogli hanno sempre ragione” - Mondadori -, Luca Bianchini torna nell'amata Polignano a Mare di Io che amo solo te per una nuova avventura ricca di colpi di scena, in cui tutte le tessere del mosaico si mettono lentamente a posto per rivelare una sorprendente verità. Interviene Ida Di Martino. Presentazione in programma alle 18 di domani presso lo store di piazza dei Martiri. Nello stesso luogo, domenica 20 marzo torna il Teatro nel Baule con un nuovo spettacolino in occasione della festa del papà, ispirato al libro “Chiedimi cosa mi piace”. Un padre e una figlia. E una giornata come tante che diventa un momento perfetto.

Martedi 22 in occasione della giornata mondiale dell'acqua, la Feltrinelli di piazza dei Martiri ospiterà presentazione del libro “Acqua” di Ugo Leone. Con l'autore intervengono Sergio D'Angelo e Anna Savarese. Mercoledi 23 sarà il turno di Francesca Michielin, che presso la corte dell'arte di Foqus fondazione Quartieri Spagnoli di via Portacarrese a Montecalvario 69 presenterà il suo romanzo d'esordio “Il cuore è un organo”.

Giovedi 24 nello store di piazza dei Martiri sarà presentato al pubblico “Immaginare il lavoro”. Nel libro l'amministratore delegato di Adecco Italia Andrea Malacrida traccia una mappa del mondo del lavoro, immaginando un futuro all'insegna del digitale, della sostenibilità e dell'inclusione. Grazie agli strumenti delle analisi predittive e dell'intelligenza artificiale l'autore suggerisce strategie da predisporre, competenze da sviluppare e paradigmi da rimettere in discussione per essere pronti a un mondo in continua e veloce evoluzione e carico di opportunità. Interviene Nando Santonastaso.

Si chiude lunedi 28 con il ritorno di Vincenzo Malinconico: “Sono felice, dove ho sbagliato?” è il titolo del nuovo romanzo di Diego De Silva. Fra risate, battibecchi e colpi di scena, Vincenzo Malinconico, il nostro avvocato d'insuccesso, riuscirà ancora una volta a farci divertire come non mai. Interviene Maurizio de Giovanni.