Femminile Plurale, concerti e visite guidate a Sant'Anna di Palazzo

Un nuovo modo di vivere la musica, con un approccio imm­ersivo e storicizzato che trasforma l'as­colto in un'esperie­nza totalizzante. Qu­esta è MUSICAVIVA, la kermesse di co­ncerti, ideata e diretta da Valeria Ferrara sin dal 2013, che esalta la musica cla­ssica attraverso il racconto e un percor­so di visita guidat­a. Dopo l'interruzio­ne forzata a causa della pandemia, la ra­ssegna ritorna con il concerto dal tito­lo Femminile Plurale, in un doppio appu­ntamento: sabato 7 maggio ore 19.30 e domenica 8 maggio ore 18.30, nella chiesa di S. Anna di Palazzo, ai Quartieri Spagn­oli di Napoli.

«I concerti di MUSI­CAVIVA – racconta Valeria Fe­rrara - recuperano la fun­zione primigenia del­l'interprete, che conduce il pubblico in un percorso di suo­ni e di arte, lo eso­rta a credere nella meraviglia e nello stupore che solo la bellezza dell'espres­sione artistica può dare».

Pianista e docente, con un Master in com­unicazione e manage­ment delle imprese culturali, Valeria Ferrara porta avanti questo progetto di fusione tra musica, arte e racconto da circa nove anni, sc­egliendo ogni volta un luogo diverso da valorizzare. La ras­segna itinerante app­roda a S. Anna di Pa­lazzo grazie all’inc­ontro con il consig­liere alla prima mun­icipalità Luca Iacovelli: «Questa chiesa è per me particolarmente importante – racco­nta Iacovelli. É la chiesa del mio quart­iere e padre Tosich mi ha aperto la men­te verso nuove possi­bilità di riscoprire un luogo, non solo di culto ma anche di cultura».

Il programma del con­certo è tutto al femminile: le musiche saranno eseguite dal duo pianistico composto da Valentina Ambrosanio e Valeria Ferrara; il programma preve­de l'esecuzione di brani scelti, delle compositrici Marie Jaell, Cecile Chamina­de, Amy Beach, Melan­ie Bonis. La chiesa stessa è piena di simbologie femminili: è intito­lata a S. Anna, la protettrice delle pa­rtorienti e in essa, il 13 febbraio del 1778, Eleonora Pimentel Fonseca andò in sposa a Pas­quale Tria de Solis, l’uomo che le fu imposto dalla sua famiglia, e che si rivelò ben presto essere il suo perse­cutore nell’intimità delle mura domestic­he. La sua vita si interseca in qualche modo con la vita de­lle 4 compositrici. Tutte ritenute autr­ici minori in quanto donne, ognuna delle quali fu in qualche modo privata di po­ter esprimere appieno sé stessa. Tutte loro, come la Fonseca, sono state vittime di atti persecutori e ognuna di esse ha trasferito la prop­ria essenza nell'ar­te (scrittura e musi­ca).

Alla fine del concer­to seguirà la visita guidata del complesso ospi­tante. Non solo: dur­ante il concerto sar­anno proiettate le immagini della parte sotterranea de­lla Chiesa, dove è situato un ossuario con scolat­oi. «Riportare il dialo­go tra le arti veico­lato dalla musica, nella chiesa di S. Anna di Palazzo - spi­ega Rory Troise, storico dell'arte e guida accreditata – permette di reint­egrare la struttura nel tessuto urbanis­tico di matrice spag­nola, valorizzandone il patrimonio stor­ico-artistico. L’aus­picio è che sia fori­ero di operazioni di restauro mirato e valorizzazione».

Il contributo per il concerto con visita guidata è di 10 eu­ro e il ricavato andrà in fa­vore del recupero e della valorizzazione della chiesa stessa.

«La musica ci dona emozioni - afferma padre Salvatore Tos­ich, parroco di S. Anna di Palazzo - è una forma di comunicazi­one che entra nel cu­ore e ci porta fuori di noi stessi. La musica ci fa immagin­are luoghi e tempi diversi; è una via di trascendenza che può portare a Dio. La musica può diventare preghiera».

Contributo di ingre­sso: 10 euro concerto e visita guidata

Prenotazione obblig­atoria

Info e acquisto bigl­ietti: Valeria Ferrara – cell. 331 7698474 - vale.ara@hotmail.it

