Festa della donna 2022, nell'ufficio «Napoli 7» di Poste Italiane l'iniziativa per celebrare gli storici volti femminili

A Mergellina, tra la tomba di Virgilio e il porticciolo dal quale partono gli aliscafi per le isole, a pochi passi dalla bellissima stazione ferroviaria in stile liberty, si trova un ufficio postale fuori dall’ordinario. A «Napoli 7», infatti, lavorano - sembra un segno del destino - sette donne, e solo sette donne ognuna con una propria storia personale e aziendale che contribuisce a rendere speciale questo luogo di lavoro.

Come in ogni ufficio, anche qui esistono ruoli e mansioni ben definite. Il primo contatto con il pubblico tocca alle operatrici di sportello, che si chiamano Claudia Baldes, Assunta Ambra, Clotilde Rezzo, Anna Marseo e Martina Proietti. Spostandoci di qualche metro, ma sempre a stretto contatto col pubblico, nella sala consulenza, troviamo Jessica Giannini, classe 1995, la più giovane del gruppo. A tenere le redini di tutto è la direttrice Roberta Salzano. Per tenere fede alla vocazione “rosa”, anche chi si occupa di tenere pulito e ordinato l'ufficio è una donna: Angela. A seguire, le loro schede di presentazione.

Insomma, il gruppo dell'ufficio postale di Mergellina è un puzzle perfetto, dove ogni pezzo si incastra con gli altri e ogni componente porta il proprio bagaglio umano e professionale come un contributo alla crescita dell'intera squadra, in un clima di complicità tutta femminile.

«Mi sento davvero fortunata a far parte della grande famiglia di Poste Italiane, un’azienda molto attenta all’inclusione e alla parità di genere che alle proprie dipendenti garantisce peraltro la possibilità di conciliare un lavoro sfidante con le responsabilità familiari», afferma la direttrice. «La consapevolezza di avere realmente pari opportunità di crescita professionale rispetto ai colleghi uomini – aggiunge - ci stimola ogni giorno a esprimere il meglio di noi stesse. Il segreto della nostra armonia? Non perdiamo mai di vista il fatto di lavorare tutte per lo stesso obiettivo: offrire il miglior servizio possibile ai nostri utenti, con i quali in molti casi si instaurano anche rapporti di cordiale consuetudine».

Ecco perché nessun luogo è sembrato più idoneo in Poste Italiane per celebrare a Napoli la Giornata internazionale della donna. Soltanto domani, infatti, proprio nell’ufficio postale di Mergellina, Poste allestirà un corner di filatelia dove sarà possibile acquistare al costo di 90 centesimi una cartolina sulla quale si intravedono alcuni francobolli che Poste Italiane ha dedicato negli anni a storici volti femminili. A questa è associato l’annullo speciale dei francobolli che verranno apposti. Domani, e tutti i giorni dal lunedì al sabato, invece, è possibile incontrare l’entusiasmo e la competenza delle sette donne di «Napoli 7».

Nella sua singolarità, la declinazione femminile dell’ufficio di Mergellina è rappresentativa di una politica aziendale ormai consolidata. Poste Italiane si conferma un’azienda rosa anche nella provincia di Napoli, dove su 5168 dipendenti 2435 sono donne (una quota pari al 47%). Tra queste, 107 ricoprono ruoli manageriali. Gli uffici postali sono un’ulteriore conferma di questa realtà: dei 242 che servono Napoli e provincia, 118 hanno un direttore donna.

Dunque, resta costantemente alta l’occupazione femminile, tema particolarmente sensibile, considerati i dati che vedono il lavoro femminile fortemente penalizzato nel nostro Paese. In Poste Italiane le donne rappresentano circa il 55% della forza lavoro: una presenza che rende questa una delle aziende italiane più inclusive, con un’importante rappresentanza anche ai vertici.

Proprio grazie a questi importanti risultati raggiunti in Italia e nella provincia di Napoli, le politiche di parità di genere e la trasparenza di Poste Italiane sono state premiate con la riconferma, per il terzo anno consecutivo, nel Gender-Equality Index 2022 (Gei), il principale indice internazionale di riferimento che misura la qualità delle iniziative aziendali per l’eguaglianza e l’inclusione e rappresenta un punto di riferimento per gli investitori che cercano informazioni affidabili e comparabili al fine di valutare l’impegno delle società nell’affermazione dei valori di gender equality.

Un risultato sintesi dell’esame di cinque parametri: la leadership femminile e la valorizzazione dei talenti, la parità salariale, la cultura inclusiva, le politiche per la prevenzione e il contrasto di molestie sessuali e la riconoscibilità come brand che promuove la parità di genere. Nell’edizione 2022, Poste Italiane ha migliorato ulteriormente il proprio risultato, ottenendo ancora una volta una valutazione ben al di sopra del punteggio medio delle società valutate nel Gei.