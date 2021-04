Il Festival Dantesco on line: una settimana di conversazioni e performances

Da domenica 2 maggio a domenica 9 maggio 2021 si svolgerà in streaming video, sul canale youtube dedicato e sui relativi profili social, il Festival Dantesco, una settimana di conversazioni, anteprime, performances e curiosità dantesche, accompagnata dal consueto Concorso performativo ‒ in versione video, come già per la 10a edizione del 2020 ‒ riservato a giovani attori, musicisti, danzatori e artisti visivi.

La manifestazione nazionale che dal 2010 promuove l’incontro fra arti performative e opera dantesca, giunge alla propria undicesima edizione, con il contributo e il Patrocinio di DANTE 2021 ‒ il Comitato Nazionale istituito dal Ministro per la Cultura per le celebrazioni dei 700 anni dalla morte di Dante ‒ e con il tradizionale Patrocinio della Società Dante Alighieri.

Organizzato dall’Associazione culturale Xenia, sponsorizzato dalla SEI Società Editrice Internazionale, sostenuto dal Liceo Scientifico Statale G.B. Morgagni di Roma, il Festival Dantesco è diretto artisticamente da Paolo Pasquini e Agnese Ciaffei, e propone anche quest’anno, quotidianamente, le sue consuete rubriche di approfondimento e intrattenimento:

• #LineaDante conversazioni d’autore

• #chiacchiereconBea con funzione anche di serale ‘DopoFestival’

• #TesoridellaBiblioteca in collaborazione con la Biblioteca Generalizia dei Padri

Barnabiti di Roma, per il Maggio dei Libri 2021 cui si aggiungono ‒ inaugurate per l’occasione ‒ le nuove rubriche:

• #Festivalcaffè – a tu per tu con la storia del Festival, a cura di Federica Di Marco

• #l’altroPaolo – Dante e il cinema, a cura di Paolo Mutarelli

• #Dantemania – passioni dantesche, a cura di Agnese Ciaffei.



Il Concorso performativo propone invece al pubblico, da lunedì 3 maggio, i cortometraggi ammessi alla competizione, per poi sottoporre alla Giuria qualificata, presieduta da Isabella Ferrari, e a tutti gli spettatori del Festival, da giovedì 6 maggio, la rosa dei nove video finalisti, che si contenderanno i Premi Assoluti e alcuni ambiti Premi Speciali, fra cui il popolare Premio Social. Tra gli ospiti e giurati ci saranno anche Rita Monaldi e Francesco Sorti autori del volume “Dante di Shakespeare”.



La manifestazione presenterà inoltre la produzione di punta di Xenia per l’anno dantesco, e cioè il video/spettacolo Giovanni Alighieri, del fu Dante, con Massimo Popolizio attore protagonista. Selezionato fra i venti progetti di teatro, danza e circo contemporaneo cui il Ministero degli Affari Esteri ha affidato ‒ sul portale ITALIANA ‒ l’immagine dell’attuale spettacolo dal vivo italiano, il video, anche sottotitolato in inglese, è diffuso presso le Ambasciate, i Consolati, le Rappresentanze e gli Istituti Italiani di Cultura di tutto il mondo.

Il programma è visibile sul sito internet festivaldantesco.it