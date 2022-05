Festival di filosofia al Teatro Sannazaro: riflessioni sul tema dell'empatia

Al via martedì 24 maggio alle 16:30 al teatro Sannazaro la prima edizione di “Conversazioni di filosofia”, organizzata dalla Fondazione Guida alla Cultura. Il festival, con appuntamenti in programma anche mercoledì 25 e giovedì 26 maggio dalle 16:30 alle 19, verterà sul tema “Empatia e conflitto”.

APPROFONDIMENTI DA OGGI FINO AL 23 MAGGIO Salone del Libro a Torino, folla all'inaugurazione al Lingotto LA POESIA Premio Letterario Letizia Isaia, si può concorrere fino al 20... IL SALONE DEL LIBRO DI TORINO La casa editrice Marlin festeggia 40 anni di attività al...

Ad aprire la rassegna martedì sarà il filosofo Maurizio Ferraris, ordinario di Filosofia teoretica all’Università di Torino dove dirige il LabOnt, laboratorio di ontologia, e il matematico Piergiorgio Odifreddi, docente presso la Cornell University e l’Università di Torino. Gli ospiti dialogheranno, moderati da Stefania Achella, sul tema “Web, empatie e antipatie”.

«Si immaginava che la rete sarebbe diventata uno strumento di universale amore, e qualche anno fa la si è addirittura proposta per il premio Nobel per la pace. Ma l’insocievole socievolezza umana non ci ha messo molto a trasformarla in una macchina dell’odio e in uno degli strumenti militari più efficaci» sottolineano Ferraris e Odifreddi.

Gli altri ospiti che interverranno sono la neuropsicologa Paola Marangolo e la scrittrice Carmen Barbieri. Il comitato scientifico del festival è tutto al femminile: insieme alla direttrice Anna Donise, filosofa morale all’Università di Napoli Federico II, le filosofe Stefania Achella dell’Università degli Studi di Chieti-Pescara G. D’Annunzio e Carola Barbero dell’Università degli Studi di Torino.