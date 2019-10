Festival internazionale del cortometraggio: il trionfo di Nello Giordano

Domenica 13 Ottobre 2019, 14:11

Giovani cineasti crescono. La Campania continua a produrre artisti emergenti nel panorama cinematografico.Alla 22esima edizione del Festival Internazionale del cortometraggio che si è svolto a Lovere, sul lago d'Iseo, Carolina Crescentini è stata la protagonista di un corto che ha portato al successo, in una rassegna con oltre 300 film, Nello Giordano, napoletano di Torre del Greco, che ha firmato come direttore della fotografia "Fulmini e saette", regia di Daniele Lince. L'opera ha conquistato il "Luccio d'oro" 2019, primo premio assoluto per il miglior film e il trofeo per il migliore corto di una scuola di cinema.Ecco la motivazione della giuria, presieduta dal regista Neri Parenti: “Un racconto conciso, ben girato, che cavalca con ironia il genere fantasy adesso tanto di moda. Attori bravi e credibili. Tecnica di ripresa e fotografia eccellenti. Ritmo sostenuto, cinematografico”.