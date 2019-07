Film Commission e Museo Madre insieme per la mostra su «L’amica geniale»

Domenica 7 Luglio 2019, 16:30

Due istituzioni regionali uniscono le loro forze per un progetto multimediale ispirato dalla più grande serie televisiva del momento.Va in scena L’Amica Geniale. Visioni dal Set, l’esposizione delle opere fotografiche di Eduardo Castaldo, pluripremiato fotoreporter e fotografo di scena ufficiale dell’omonima serie diretta da Saverio Costanzo, allestita nelle sale del Madre, il museo d'arte contemporanea Donnaregina della Regione Campania e presso il rione Luzzatti, set principale della fortunata serie televisiva, per rimanere aperta fino al 9 settembre.La mostra, nata da un’idea della Film Commission Regione Campania, presieduta da Titta Fiore, e realizzata in collaborazione con la Fondazione Donnaregina per le Arti Con-temporanee, presieduta da Laura Valente, è a cura di Silvia Salvati e Andrea Viliani, e realizzata in collaborazione con Wildside, Fandango, RAI FICTION, TIMVISION,HBO Entertainment e Umedia.L’Amica Geniale. Visioni dal set è un percorso espositivo in più sezioni e in più luoghi: al museo Madre e al rione Luzzatti, periferia est della città di Napoli. Ciascun “capitolo” è concepito come singolo episodio all’interno di una trama espositiva più ampia, in cui immergersi e dalla quale farsi trasportare, che si dipana in segmenti diversi e focus dettagliati.Il progetto, che rientra nell’ambito del programma di interventi per la valorizzazione culturale e turistica del territorio promosso dalla Regione Campania in occasione del-la Summer Universiade Napoli 2019, si sviluppa non solo al museo Madre, dove è allesti-ta l’esposizione di 100 tra foto di scena, ritratti e immagini di backstage, ma anche al Rione Luzzatti, che fa da sfondo alla saga letteraria firmata da Elena Ferrante, edita in Italia da Edizioni E/O, e alla prima stagione della serie televisivaHBO – RAI FICTION e TIMVISION, prodotta da Lorenzo Mieli e Mario Gianani per Wildside e da Domenico Procacci per Fandango in collaborazione conRAI FICTION, TIMVISION, HBO Entertainment e in co-produzione con Umedia.Da oggi, dunque, i protagonisti dell’Universiade Napoli 2019, i turisti e i cittadini campani potranno ammirare al museo Madre le immagini dal set della serie che, distribuita al livello internazionale da Fremantle in collaborazione con Rai Com, è destinata a bissare il successo planetario dei libri: i volti delle giovani protagoniste, infatti, sono finiti sulle copertine dei romanzi di Elena Ferrante, mentre le immagini delle minuziose ricostruzioni scenografiche della Napoli anni 50’ hanno guadagnato la ribalta della stampa internazionale.D’altro canto, al rione Luzzatti, dove Eduardo Castaldo ha già realizzato nel gennaio 2019 una prima installazione sulla facciata della Biblioteca Comunale “Giulio Andreoli” (che ospiterà un’ulteriore sezione della mostra sul tema dell’istruzione scolastica), sono state realizzate altre dieci opere di street art e murales ispirate ai personaggi della serie TV che ha avuto milioni di spettatori in Italia ed è stata venduta in quasi 100 Paesi nel mondo, affermandosi come l’evento produttivo più importante realizzato la Campania negli ultimi anni.Un’agile guida cartacea con gli scatti firmati da Castaldo e gli interventi dei curato-ri accompagna la mostra, illustrandone i percorsi. Nella pubblicazione, che contiene inol-tre le foto delle opere di street art donate al rione Luzzatti, una cartina illustra l’itinerario di visita, che partirà dalla stazione ferroviaria di Napoli-Gianturco, per proseguire attraverso il sottopassaggio citato nei romanzi e nella serie televisiva, per poi giungere, infine, alla Biblioteca, alla scuola elementare “IV Giornate” e alle facciate dei palazzi del quartiere.