BACOLI - «Nonostante tutto, io non pensavo di lasciarlo. Volevo salvare a tutti i costi il nostro matrimonio»: è un pensiero che accomuna chi tra le mura domestiche vive un inferno di soprusi e violenze ma, talvolta, nasconde anche a se stessa l’evidenza. Fin quando non ha il coraggio di dire basta ad una relazione senza futuro, che annienta giorno dopo giorno mettendo a repentaglio la propria vita. Storie che purtroppo si ripetono. È il caso di Adriana Di Colandrea, 43enne di Bacoli, che nel libro autobiografico «Finché amore non ci separi. Storia di un femminicidio mancato. Per ora» Edizioni Nane, in 206 pagine - scritte con il giornalista Luigi Ciccarelli - racconta dieci anni di violenze fisiche e psicologiche da parte dell’ex marito. Nel volume ripercorre la sua vita, i sogni infranti e le speranze negate, un matrimonio che si rivela una rete di violenza fino a quando, dopo la denuncia, non ricomincia la risalita.«L’aspetto che più di ogni in altro mi sorprese – racconta l’autrice – fu il cambiamento che il mio ex marito ebbe nei miei confronti. Ciò avvenne con il matrimonio e con l’inizio della nostra vita coniugale». «Una storia personale segnata dalla sofferenza, dalla sopraffazione – scrive nella prefazione l’avvocato penalista Procolo Ascolese, che si è occupato della vicenda giudiziaria – dai racconti della donna emergeva la figura di un uomo prigioniero di una visione androcentrica dei rapporti tra uomo e donna».L’uomo, nel 2015, è stato condannato dalla Corte Suprema di Cassazione a sei anni di reclusione «per i reati di violenza sessuale e maltrattamenti in famiglia». Adriana intanto ha ripreso le redini della sua vita restituendo serenità anche al loro figlio, ora un giovane uomo. Il libro sarà presentato oggi, alle 19, nella sede di Freebacoli in via delle Terme Romane 154. All’evento, organizzato in collaborazione con Freebacoli e Liberiamo, interverranno l’autrice Adriana Di Colandrea e il giornalista Luigi Ciccarelli. L’introduzione sarà affidata a Michela Illiano.