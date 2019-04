FlixBus e la libreria IoCiSto di Napoli lanciano il primo book sharing in movimento

Martedì 23 Aprile 2019, 10:41

In vista della Giornata Mondiale del Libro, FlixBus, leader europeo dei viaggi in autobus, in collaborazione con la libreria indipendente IoCiSto, darà vita ad un book sharing in movimento, per sensibilizzare sull’importanza della lettura.Nella giornata di oggi, tutti i passeggeri della compagnia di autobus verdi avranno la possibilità di viaggiare accompagnati dalle opere di Erri De Luca, Marguerite Yourcenar, Kafka, Proust, Jane Austen, Banana Yoshimoto e molti altri, facendosi avvolgere dai loro romanzi e racconti: oltre 200 opere, in lingua inglese ed italiana, verranno messe a disposizione gratuitamente in tutti gli autobus verdi in partenza dalle ore 14 alle 17 da Napoli Metropark (piazza Garibaldi).Con questa iniziativa FlixBus vuole riconfermare, dopo la campagna #IoLeggoMentreViaggio del mese di marzo, il proprio impegno nella valorizzazione della cultura e contribuire a incentivare la curiosità e la voglia di lettura.