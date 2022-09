Foqus Napoli, domani la presentazione della collezione di Rita e Riccardo Marone

Domani 29 settembre, alle 18, Foqus, Fondazione Quartieri Spagnoli di Napoli , in collaborazione con il Museo Madre e con il patronato della Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee, presenta il volume «Immagini di una storia – fotografia italiana in bianco e nero dalla collezione Rita e Riccardo Marone», curato dalla storica dell’arte Angela Madesani. Con Rita e Riccardo Marone, avvocato e politico con la passione per l’arte e la fotografia, interverranno la curatrice della pubblicazione, la giornalista Titti Marrone e Angela Tecce, presidente della Fondazione Donnaregina.

Per l’occasione, sarà anche inaugurata la mostra fotografica «Immagini dalla collezione Marone», una selezione di scatti vintage che raccontano la storia sociale d’Italia dagli anni Venti del secolo scorso ad oggi, che potrà essere visitata fino al 20 ottobre prossimo.