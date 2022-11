La Fondazione Mondragone cresce ancora: la mostra di Angela Carrubba Pintaldi apre nuovi spazi

Non conosce momenti d’arresto il nuovo percorso della Fondazione Mondragone che si appresta a inaugurare un’ulteriore ala espositiva del museo. Venerdì 18 novembre, dalle 18.30, sarà visibile la mostra “Angela e il suo viaggio tra Moda ed Etnie - l’obiettivo di Giovanni Gastel” con l’esposizione di antichi e preziosi abiti etnici della collezione di Angela Carrubba Pintaldi.

L’area espositiva della dimora storica di piazzetta Mondragone a Napoli si arricchirà di spazi, fino ad oggi inediti, realizzati con i fondi Fesr nell’ambito del Poc 2014/2020 della Regione Campania nel piano strategico complementare cultura e beni culturali – Programmazione 2019. A partire dal 2023, la nuova sezione museale consentirà la valorizzazione del posseduto di abiti, paramenti e oggettistica di arte sacra, legata alla chiesa Santa Maria delle Grazie, parte integrante del complesso monumentale Mondragone.

«Un altro piccolo tassello nel lungo percorso di ricostruzione di questa importante realtà museale – commenta l’amministratore unico Maria d’Elia – che negli ultimi anni sta conoscendo uno sviluppo progressivo e costante per posizionarsi nel mondo della moda, del tessile e dell’arte come luogo di esposizione e di studio, d’incontro e di confronto. Il Museo della Moda di Napoli, anche in virtù della sua natura pubblica, vuole essere infatti la casa di tutti quelli che vivono di moda e di cultura, aperta a tutti e a tutte le diramazioni. E, a tal fine, offre spazi nuovi e sempre più diversificati».