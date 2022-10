Fondazione Sorrento, torna il Premio Internazionale di Ecologia Verde Ambiente a Villa Fiorentino

Domenica Villa Fiorentino, sede della Fondazione Sorrento, con inizio alle ore 10, ospiterà la X edizione del Premio Internazionale di Ecologia Verde Ambiente. Dal 2010 Vas organizza nella città di Sorrento questo evento che per anni ha segnato la storia dell’associazione e ha contribuito a dare un grande riconoscimento a chi si è battuto in Italia ed all’estero per difendere l’ambiente, per la solidarietà e la pace tra i popoli, per denunciare le mafie ed esercitare nelle varie istituzioni una pratica volta a garantire giustizia e controllo democratico del territorio aggredito dal malaffare.

Nelle edizioni precedenti il premio è andato, tra gli altri, a personalità come ad uno dei padri dell’ambientalismo italiano, Giorgio Nebbia, all’esponente ambientalista Grazia Francescato, all’ex ministro Alfonso Pecoraro Scanio, agli ex procuratori antimafia Franco Roberti e Federico Cafiero De Raho, al magistrato del Csm Antonino Di Matteo, al presidente della Casa della Carità di Milano don Virginio Colmegna, ai giornalisti Sigfrido Ranucci e Riccardo Iacona, alla conduttrice Licia Calò, all’ex sindaco di Riace Mimmo Lucano, all’ideatore della fortunata trasmissione “Atlantide, Storie di Uomini e di Mondi” Andrea Purgatori. E a personalità straniere come Daniel Cohn Bendit e Joao Capiberibe.

Alla cerimonia della premiazione, che si svolgerà nella mattinata di domenica 30 ottobre presso la sala comunale di Sorrento, quest’anno verranno premiati: Padre Alex Zanotelli costruttore di pace, il movimento Fridays For Future Italia, Il generale vice comandante Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dei carabinieri Davide De Laurentis, la dirigente veterinaria responsabile scientifica dell’Ufficio per la Cooperazione Internazionale Mediterranea “Stor – Scientific & Techincal Office Remesa” Cristina Casalone, il magistrato Paolo Itri ex Direzione Antimafia di Napoli, lo chef pugliese Peppe Zullo, la consigliera della Corte Suprema di Cassazione Giovanna Verga, l’associazione Roma Salva Cibo – Refoodgees, il giornalista Gianni Barbacetto e lo chef della penisola sorrentina Alfredo Iaccarino. Inoltre una menzione speciale andrà alla vice presidente di Vas Sabrina Albanesi ed ai soci di alcuni circoli territoriali: Nerina Bianchetti, Giovanni Ciavarella, Giuseppe Marrone, Maurizio Paffetti, Carmine Quintiero, Pierluigi Rainone

Anche questa edizione ha avuto la medaglia del Presidente della Repubblica ed il Patrocinio del Senato della Repubblica, della Regione Campania, della Città Metropolitana di Napoli e del Comune di Sorrento.

Il Premio Internazionale quest’anno verrà accompagnato da un altro evento che ha visto l'associazione Vas impegnata: la campagna “Piantiamo la Salute” portata avanti in collaborazione con L'associazione di volontariato Cfu – Italia (Comitato Fibromialgici Uniti) e con l’Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dei carabinieri. Domani, sabato 29 ottobre, alle ore 15, presso la Villa Comunale di Sorrento, verrà messo a dimora un albero alla presenza dei ragazzi di alcune scuole della città.