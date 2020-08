Foqus, «Estate a Corte»: il grande cinema ai Quartieri Spagnoli

Visioni e incontri, proiezioni e dialoghi con attori, attrici, registi. Prosegue ESTATE a CORTE, la kermesse alla sua prima edizione che porta il grande cinema nella Corte dell’Arte di Foqus, nel cuore dei Quartieri Spagnoli a Napoli. Fino al 24 agosto 2020, ogni sera dalle ore 21 (porte aperte dalle 20), nel pieno rispetto delle normative anti-Covid 19, i Quartieri Spagnoli offrono un’esperienza di grande cinema: anteprime, film di qualità e d’essai nella cornice di una Corte del Cinquecento. La rassegna di cinema è organizzata da FOQUS Fondazione Quartieri Spagnoli, Movies Event e Bronx Film, con la direzione artistica di Pietro Pizzimento, Giuseppe Colella e Fabio Gargano. Realizzato in collaborazione con Film Commission Regione Campania, Impresa sociale “Con i bambini” e con il sostegno di THE FILMCLUB, MINERVA Pictures e CATTLEYA, il progetto ha il patrocinio della II° Municipalità.



“Dopo esserci impegnati sul territorio, nel periodo del lockdown – spiega Rachele Furfaro, Presidente della Fondazione FOQUS – sostenendo la distribuzione di beni di prima necessità ad alcune centinaia di famiglie in particolare difficoltà, FOQUS e i Quartieri Spagnoli propongono alla città una nuova iniziativa. Dopo il successo del primo Festival del Cinema Spagnolo dello scorso anno, i Quartieri Spagnoli presentano nella Corte dell’Arte di FOQUS una rassegna di cinema di qualità. Ogni sera d’estate, nel cuore dei Quartieri e di Napoli, la Corte dell’Arte di FOQUS, coperta da un velario trasparente che la rende agibile tutto l’anno, diventa una Piazza, luogo di accoglienza, di benessere e di incontro, a disposizione degli abitanti dei Quartieri e di tutti i napoletani”.



“È con piacere che annunciamo di aver unito le energie di tre realtà cinematografiche e culturali della nostra città per presentare una rassegna di cinema con anteprime, proiezioni di film di qualità e d’essai, incontri con registi, attori ed attrici di diverse opere presentate e con personaggi del mondo dello spettacolo”, commenta Pietro Pizzimento, che con Giuseppe Colella e Fabio Gargano e direttore artistico della rassegna ‘ESTATE a CORTE’. “In questa ‘invincibile estate’, per citare il titolo di una celebre poesia di Albert Camus, ci sono ampi segnali di apertura dopo una chiusura forzata e una viva volontà di riappropriarsi degli spazi e del tempo perso. La kermesse cinematografica all’aperto darà anche particolare attenzione alle produzioni Bronx Film, con opere vincitrici dei principali premi in festival internazionali e con l’intervento di molti autori.



Fino al 24 agosto (quando la Rassegna lascerà lo schermo alla seconda edizione del Festival di Cinema Spagnolo) ogni sera una proiezione cui spesso si abbinerà una conversazione con un regista, un musicista, un attore.



L’accesso a tutti gli eventi in programma è di cinque Euro a persona ed è nel rispetto delle regole anti Covid-19. La prenotazione online è facoltativa a questo link https: // www. azzurroservice. net /stagioni-teatrali/estate-a-corte-cinema-allaperto/ © RIPRODUZIONE RISERVATA