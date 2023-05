Forcella Slow: a Napoli laboratori di cucina e visite guidate tra i vicoli

Per una giornata Forcella si è trasformata in una cucina “a cielo aperto” con laboratori esperienziali, mostre dei prodotti tipici locali e visite guidate a chiesa e monumenti. Si tratta di “Forcella Slow”, l’iniziativa di turismo sostenibile promossa da Legambiente Parco Letterario Vesuvio in collaborazione con associazione Annalisa Durante con il patrocinio della II Municipalità. Intorno alle 10 si è partiti dalle scale Trinchese accanto al teatro Trianon, con una mostra-mercato dei prodotti Slow Food, da cui poi si è proseguito con una visita guidata ai monumenti del quartiere e la partecipazione ai laboratori di cucina sociale degli esercenti della Comunità Slow Food Forcella, accompagnati da letture teatralizzate animate da I Teatrini e incontri con i produttori dei presidi Slow Food Napoli e Vesuvio.

La manifestazione si inserisce nell’ambito del Maggio dei Monumenti e in sinergia con le iniziative “Le scale di maggio” promosse dal Coordinamento Scale di Napoli.

«Questa è una manifestazione che ci vede impegnati come Centro di educazione ambientale e della sostenibilità - spiega Paola Silvi, presidente di Legambiente Parco Letterario Vesuvio - al culmine di un progetto attivato con un percorso formativo rivolto agli studenti dell’Istituto comprensivo Ristori e con il coinvolgimento degli esercenti in laboratori di cucina esperienziale per la riscoperta, la valorizzazione e la riqualificazione delle bellezze del territorio, tra antiche mura, scale e gastronomia locale».

Le finalità del progetto sono condivise con l’associazione Annalisa Durante, come sottolinea il presidente Giuseppe Perna: «Forcella Slow è una tappa fondamentale nel percorso di rigenerazione sociale avviato anni fa con la promozione della Zona Ntl – Napoli, Turismo & Legalità di Forcella, Maddalena e Capuana.

Con l’iniziativa di oggi dimostriamo che il quartiere è pronto a uscire dalla marginalità attraverso proposte originali di sviluppo turistico sostenibile e responsabile». Per il presidente della condotta Slow Food Napoli Giovanni Serritelli «Abbiamo fiducia che la Comunità Slow Food Forcella saprà portare avanti i valori del buono, pulito e giusto che abbiamo trasmesso con i laboratori educativi e che la mostra-mercato curata dai nostri produttori possa ripetersi stabilmente a Forcella».

I cittadini hanno partecipato ai laboratori e alle visite guidate in forma gratuita, oltre ad aver acquistato i prodotti di Slow Food in esposizione sulle scale Trinchese. L’accoglienza e l’animazione sono state a cura di Cristina Messere e Dario Mennella dell’associazione I Teatrini. Le letture tratte dal libro “Mille paraustielli di cucina napoletana” di Amedeo Colella sono state invece a cura della bibliotecaria Nunzia Pastorini.