«Fuori dal sistema»: al Cerriglio De Magistris presenta il suo ultimo libro

Oggi 13 marzo alle 18:30 a La Locanda del Cerriglio toccherà all’ex sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, presentare il suo ultimo libro, ‘"Fuori dal sistema" (Piemme).

Con questo volume de Magistris racconta particolari inediti della sua esperienza di pm in Calabria e delle sue indagini che coinvolsero politici e imprenditori locali e nazionali, fino a quando gli fu impedito di continuare a fare il magistrato.

L’autore ne discuterà alla Locanda del Cerriglio con l’avvocato Domenico Ciruzzi, ex presidente del Premio Napoli, che in quegli anni sostenne le battaglie del pm, in un dibattito che sarà moderato dal giornalista de ‘Il Mattino’ Leandro Del Gaudio. L'evento arriva nell'ambito del festival internazionale delgiornalismo e del libro d'inchiesta.