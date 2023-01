Appuntamento con l'arte alla Galleria Navarra: «Il Giardino delle delizie» di Marianna Sannino

Protagoniste della mostra «Il Giardino delle delizie» le opere di Marianna Sannino, l’artista napoletana che racconta storie in cui la proiezione dei ricordi, di ciò che è stato, giocano un ruolo decisivo.

Le sue istallazioni danno corpo a ciò che è sospeso, presente ma invisibile, riuscendo a sconfiggere l’evanescenza della vita. La sua ricerca invita a riflettere sull'instabilità e la mutevolezza dell’esistenza di un singolo o di una comunità, ponendo lo spettatore di fronte alla consapevole precarietà e bellezza della vita.

«Il Giardino delle delizie» rievoca la memoria storica del luogo e si adatta alle sue numerose stratificazioni: le piante e gli uccelli del metaforico giardino prendono vita all’interno dello spazio, protagonisti di un’ennesima evanescente ‘migrazione’, e si trasformano adattandosi anche alla forma del prezioso pavimento di mosaico.

Prendendo le mosse dalla pittura i suoi lavori si tramutano in molti casi in sculture e installazioni, in cui lo spettatore può fare esperienza del tempo. Presente, passato e futuro si fondono e galleggiano sospesi in una realtà tangibile comune.

Si tratta della terza mostra in esposizione a Galleria Navarra: ristorante, pizzeria, cocktail bar e spazio per l’arte contemporanea, aperto nell’estate del 2022 grazie all’impegno dei fondatori di rossopomodoro.

«Continua il nostro impegno nel promuovere l’arte contemporanea attraverso i nostri spazi e la nostra accoglienza, con orgoglio presentiamo il terzo progetto espositivo di un ciclo volto a promuovere giovani artisti e creativi del territorio campano. Stavolta la galleria è protagonista a tutto tondo dell’arte di Marianna Sannino. Un ringraziamento speciale va a fondazione made in Cloister che collabora con noi e seleziona i giovani talenti della scena artistica contemporanea. Vogliamo così offrire un’esperienza d’arte e d’intrattenimento di ampio respiro e tornare a essere spazio espositivo, luogo d’arte nel cuore di Napoli», dichiara Esmeralda Vetromile, general manager di galleria Navarra rossopomodoro.

La storia del luogo, la stratificazione edilizia e culturale e il progetto di recupero degli ultimi anni hanno reso possibile la collaborazione tra la galleria e la fondazione made in Cloister, attiva dal 2016 nella promozione dell’arte contemporanea a Napoli. Ogni tre mesi la fondazione si occupa di selezionare le opere di giovani artisti da esporre negli spazi, interni e esterni della galleria. Il programma artistico si focalizza sull’esposizione di artisti emergenti con una propensione per processi creativi con una forte connessione tra memoria e contemporaneità.