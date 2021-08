«Tavolini artistici» al Gambrinus per proporre nuove idee culturali spontanee

Al Gran Caffè Gambrinus nascono i «tavolini artistici» per chi intende discutere e organizzare attività culturali spontanee.

L'iniziativa è dell'artista Mimmo Cordopatri, che insieme ad Antonio Sergio, uno dei titolari del locale storico, ha posizionato due cassette, una vicino la cassa e l'altra all'ingresso, pronte a raccogliere proposte e richieste degli artisti.

«L'idea -spiega l'artista Mimmo - è di creare dei convivi ai tavolini dei Caffè italiani per far rinascere attività artistiche spontanee e realizzare un manifesto per un nuovo rinascimento italiano che parta dal mondo dell'arte in tutte le sue forme. Inizio dal Gambrinus, ma l'idea è quella di coinvolgere poi anche altri Caffè che appartengono ai locali storici d'Italia che possano mettere gratuitamente a disposizione di artisti dei tavolini dove incontrarsi e organizzare eventi».