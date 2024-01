Gianfranco Gallo presenta «Xanadu»: i racconti in sostegno degli scugnizzi calciatori

Venerdi 5 gennaio presso la Domus Ars in via Santa Chiara, Gianfranco Gallo presenta «Xanadu», sette racconti editi con Luciano Edizioni Graf Chirico in sostegno dello Spartak San Gennaro, la squadra di calcio popolare dei bambini dei quartieri storici di Napoli.

Decine di ragazzi e ragazze provenienti dai ceti più popolari della città possono fare, in questo modo, esperienza di socialità, calcio e sport in maniera sostanzialmente gratuita, grazie al volontariato e alla raccolta fondi di una serie di attivisti provenienti dallo spazio sociale «Sgarrupato di Montesanto».

Parteciperanno alla presentazione (insieme ai ragazzi dello Spartak) Cristina Donadio, Gianluca di Gennaro, Ciccio Merolla e Carlo Faiello con letture e musica.