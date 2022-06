Fondazione De Felice a Palazzo Donn'Anna, domani l'incontro «Giardini reali tra Torino e Napoli»

Giardini reali tra Torino e Napoli è il titolo dell’incontro che si terrà venerdì 10 giugno (ore 17) alla Fondazione De Felice a Palazzo Donn’Anna. Ospiti d’eccezione saranno Mario Epifani, Direttore del Palazzo Reale di Napoli e Marco Ferrari, Architetto paesaggista, direttore del progetto di conservazione e tutela del verde di Palazzo Reale.

APPROFONDIMENTI CULTURA "Design Beyond Design", l'Accademia di belle arti si... LO SPETTACOLO Monte di Procida: a Villa Matarese uno spettacolo in onore delle... IL RICORDO Maurizio Valenzi, omaggio all'ex sindaco di Napoli nel libro...

L’incontro sarà introdotto da Marina Colonna e moderato da Leonardo di Mauro, presidente dell'ordine degli architetti Ppc di Napoli e Provincia. Marco Ferrari, architetto paesaggista, è dottore di ricerca in beni culturali e paesaggistici, docente di restauro dei giardini e assegnista di ricerca presso il dipartimento interateneo di scienze, progetto e politiche del territorio del Politecnico di Torino, dove coltiva l’interesse per l’ambito polimaterico del giardino storico e del paesaggio negli aspetti di storia, arte e conservazione. In qualità di libero professionista, è consulente per i restauri di diverse realtà afferenti al Ministero alla Cultura, tra Piemonte e Campania.