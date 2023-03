“Giochiamo al teatro”, il libro didattico dell'attore Ivan Fedele

Chi è capace di far sorridere un bambino è portatore di gioia. Ivan Fedele è tra questi. Attore e formatore teatrale, l’abbiamo amato e apprezzato come componente del duo comico Ivan & Cristiano nelle trasmissioni televisive Made in Sud, Fatti Unici e Serata Felicità. Dal 1999 però svolge anche laboratori teatrali nelle scuole, e dal 2007 è fondatore e presidente dell’associazione culturale Il Regno di Oz, con cui si prefigge di educare i bambini all’arte teatrale.

Forte della sua professionalità, Fedele ha scritto il saggio «Giochiamo al teatro» (Edizioni MEA), frutto dei laboratori teatrali dedicati ai più piccoli negli ultimi 24 anni. Il volume offre spunti, esercizi e copioni teatrali a misura di bambino per attività fai da te a scuola o a casa. E quale giorno migliore per presentarlo al pubblico se non la Giornata internazionale del Teatro?

Lunedì 27 marzo nel teatro del 55° Circolo didattico Maurizio de Vito Piscicelli (ore 9, ingresso libero), Fedele illustrerà i contenuti del volume introdotto dalla dirigente Gabriella Talamo (che ha curato la prefazione). Con loro partecipano l’assessore all'Istruzione del Comune di Napoli Maura Striano, l’attore e autore Cristiano Di Maio, lo scrittore per l'infanzia e formatore teatrale Giuseppe Di Gennaro. Modera l'incontro Geltrude Vollaro di Edizioni MEA.

Giovedì 30 marzo (ore 18) l’appuntamento è alla libreria Raffaello (via Kerbaker 35) a Napoli. Ospiti la psicoterapeuta Valeria De Vito, il docente Angelo Barone, l’attore e autore Antonio De Rosa, il vignettista Giuseppe Avolio "Peppart", la docente e formatrice teatrale Simona Della Morte. Modera l'incontro sempre Geltrude Vollaro.